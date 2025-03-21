برشلونة يصارع الاتحاد الإسباني لأجل كوبارسي.. وموقفه من المشاركة أمام أوساسونا

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن أزمة جارية بين نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب مدافعه باو كوبارسي.

وكان كوبارسي قد أصيب في مباراة إسبانيا وهولندا أمس الخميس في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب الصحيفة، طلب برشلونة عودة كوبارسي إلى النادي مباشرة.

بينما يرفض الاتحاد عودته، ويريد مشاركته في مباراة الإياب أمام هولندا يوم الأحد 23 مارس.

الصحيفة ذاتها أوضحت أن برشلونة لا يريد المخاطرة في هذه الحالة، وبالتالي لن يلعب مباراة أوساسونا المقرر لها 27 مارس، التي حدد لها هذا الموعد بعد تأجيلها بسبب وفاة طبيب الفريق.

على الجانب الآخر كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن كوبارسي الذي تعرض لالتواء في الكاحل، قد تحسن الآن وسيسافر مع المنتخب من هولندا إلى مدينة فالنسيا وسيبقى ضمن المعسكر، بينما لم يتم تحديد موقفه من المشاركة بعد.

وكان لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا قد قال بعد المباراة: "كوبارسي عانى من التواء صغير، ونأمل ونريد وجوده معنا يوم الأحد المقبل".

وأضاف " في المجمل ليست إصابة خطيرة، وعلينا متابعته والتأكد من عدم وجود أي مخاطرة".

ولم يصدر الاتحاد الإسباني أي بيان رسمي بشأن حالة مدافع برشلونة حتى الآن.

ويلعب برشلونة ضد أوساسونا يوم 27 مارس بمجرد انتهاء التوقف الدولي، وبدون الثنائي اللاتيني رافينيا ورونالد أراوخو الذي لن يتمكن من العودة قبل ذلك الوقت.

المباراة تأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق، وتم إعادة جدولتها في هذا الموعد.

وطلب برشلونة إبعاد المباراة عن فترة التوقف، ولكن قوبل طلبه بالرفض من رابطة الدوري الإسباني التي اعتبرت غياب الدوليين اللاتينيين ليس سببا كافيا.