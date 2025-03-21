تصفيات كأس العالم - بمشاركة قندوسي.. الجزائر تهزم بوتسوانا وتسترد الصدارة

الجمعة، 21 مارس 2025 - 17:07

كتب : FilGoal

أحمد قندوسي - منتخب الجزائر

تغلب منتخب الجزائر على مضيفه بوتسوانا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأصيب يوسف عطال مدافع الجزائر ليأتي أحمد توبة بدلا منه في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 44 سجل أمين جويري نجم مارسيليا الفرنسي الهدف الأول بصناعة هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي.

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فيما أضاف محمد الأمين عمورة نجم فولفسبورج ثاني الأهداف في الدقيقة 52، بصناعة جويري.

بينما قلص تيبوجو كوبيلانج الفارق في الدقيقة 70، أعاد عمورة السيطرة على الأوضاع في الدقيقة 74 بالهدف الثالث.

وشارك أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 83 بدلا من ياسين بنزية.

وبذلك استرد منتخب الجزائر صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب موزمبيق الذي تراجع إلى المركز الثاني.

محاربو الصحراء حققوا 4 انتصارات حتى الآن، وتلقوا هزيمة واحدة على يد منتخب غينيا، ثالث الترتيب حاليا برصيد 6 نقاط وله مباراة مع الصومال في الجولة الحالية، ويليه منتخب بوتسوانا ثم أوغندا بفارق الأهداف.

يبنما يتذيل منتخب الصومال الترتيب بلا نقاط.

على الجانب الآخر تغلب منتخب غينيا الاستوائية على ساو تومي وبرينسيبي بهدفين دون رد.

سجل إميليو نسوي هداف كأس أمم إفريقيا الماضية أول الأهداف في الدقيقة 14، وأضاف إيبان سالفادور الهدف الثاني في الدقيقة 17.

الفوز هو الثاني على التوالي وعموما لغينيا الاستوائية في المجموعة الثامنة، لتتقدم إلى المركز الخامس بعد 3 هزائم متتالية في بداية التصفيات، بينما يتذيل ساو تومي المجموعة بلا نقاط.

وتتصدر تونس هذه المجموعة برصيد 13 نقطة، تليها ناميبيا بـ 11 نقطة، ثم ليبيريا بـ 7 نقاط، ثم مالاوي بـ 6 نقاط.

أحمد قندوسي الجزائر تصفيات كأس العالم
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