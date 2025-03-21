هويسين يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

الجمعة، 21 مارس 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

ديان هويسين - بورنموث

أبدى ديان هويسين مدافع بورنموث الإنجليزي ومنتخب إسبانيا موقفه من التقارير الصحفية التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال هويسين في تصريحات إعلامية: "لا أفكر في ذلك الآن. بل أفكر في إنهاء الموسم جيدا وأتمنى فعل ذلك".

وأضاف "حين يأتي الوقت سنرى. اهتمام كبار الفرق بك يشعرك بالفخر. سأواصل العمل وأحافظ على تواضعي".

أخبار متعلقة:
صحيفة آس: انتقال ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد تم بنسبة 99% آس: ريال مدريد يريد إعادة الطابع الإسباني للفريق.. وينافس أرسنال لضم مدافع جديد ماركا: ريال مدريد يختار مدافع جديد ويصرف النظر عن ساليبا وكوناتي

وكانت صحيفة ماركا قد نشرت تقريرا عن رغبة ريال مدريد في ضم ديان هويسين مدافع بورنموث البالغ من العمر 19 عاما لدعم دفاع الفريق الملكي مستقبلا في ظل إصابات ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو.

صحيفة آس كشفت عن تفاصيل إضافية بأن التعاقد مع مدافع لم يكن مطروحا هذا الصيف، ولكن مع سعي أندية مثل تشيلسي لضم نجم بورنموث، بات من الضروري إتمام الصفقة في عام 2025 بدلًا من 2026.

في إطار آخر كشفت صحيفة آس أن انتقال ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول إلى ريال مدريد قد تم بنسبة 99%.

وأشار التقرير إلى أنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وشددت صحيفة آس أن المتبقي في الوقت الحالي هو نهاية تعاقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول وهو ما سيحدث بنهاية الموسم الجاري.

وحدد ريال مدريد شروط راتب أرنولد ومدة التعاقد بعقد طويل الأمد.

وبالرغم من ذلك لم يفقد ليفربول الأمل في الاحتفاظ بنجمه، ويأتي ذلك مع علمهم برغبته في الانضمام إلى ريال مدريد.

ورفض ليفربول في يناير الماضي عرضا بقيمة 15 مليون يورو من ريال مدريد ليخاطر بفقدان اللاعب مجانا مع نهاية الموسم.

وبات الأمر وكأنه مسألة وقت فقط قبل تقديمه رسميا كلاعب في ريال مدريد.

وخاض أرنولد 39 مباراة هذا الموسم ليفربول في مختلف المسابقات وساهم في 10 أهداف.

وبدأ ألكسندر أرنولد مشواره مع فريق ليفربول الأول منذ صيف 2016.

ديان هويسين بورنموث الدوري الإنجليزي ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
انتهت الأزمة.. كوبارسي يعود إلى برشلونة رافينيا: مكالمة فليك غيرت مسيرتي.. وهذا رأيي في اللعب مع فينيسيوس برشلونة يصارع الاتحاد الإسباني لأجل كوبارسي.. وموقفه من المشاركة أمام أوساسونا ذا أثليتك: برشلونة لن يعود لـ كامب نو خلال الموسم الجاري تقارير: رغم تفاؤل دي لا فوينتي.. كوبارسي مهدد بالغياب عن مباراة الأزمة أمام أوساسونا الاستدعاء الدولي ليس سببا للتأجيل.. الاتحاد الإسباني يرفض تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا آس: ريال مدريد يريد إعادة الطابع الإسباني للفريق.. وينافس أرسنال لضم مدافع جديد ماركا: ريال مدريد يختار مدافع جديد ويصرف النظر عن ساليبا وكوناتي
أخر الأخبار
إبراهيم عادل خارج مباراة مصر ضد إثيوبيا 2 دقيقة | منتخب مصر
مباشر دوري السيدات - الزمالك ضد الأهلي.. بداية المباراة بعد قليل 7 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل إنجلترا – راشفورد أساسي ومشاركة تاريخية لـ برن ضد ألبانيا في ظهور توخيل الأول 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإجابة.. هل يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية بعد استبعاد كلوب ليون 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - نيجيريا تحقق انتصارها الأول ضد رواندا.. وجنوب إفريقيا تنفرد بالصدارة 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة مصر - بوركينا فاسو تعود للانتصارات برباعية في شباك جيبوتي 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
وفاة سيد الحداد نجم الإسماعيلي السابق ساعة | الكرة المصرية
منافس الأهلي - البرازيل تستدعي حارس بالميراس لتعويض أليسون أمام الأرجنتين ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 2 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة