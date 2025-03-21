هويسين يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

أبدى ديان هويسين مدافع بورنموث الإنجليزي ومنتخب إسبانيا موقفه من التقارير الصحفية التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال هويسين في تصريحات إعلامية: "لا أفكر في ذلك الآن. بل أفكر في إنهاء الموسم جيدا وأتمنى فعل ذلك".

وأضاف "حين يأتي الوقت سنرى. اهتمام كبار الفرق بك يشعرك بالفخر. سأواصل العمل وأحافظ على تواضعي".

وكانت صحيفة ماركا قد نشرت تقريرا عن رغبة ريال مدريد في ضم ديان هويسين مدافع بورنموث البالغ من العمر 19 عاما لدعم دفاع الفريق الملكي مستقبلا في ظل إصابات ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو.

صحيفة آس كشفت عن تفاصيل إضافية بأن التعاقد مع مدافع لم يكن مطروحا هذا الصيف، ولكن مع سعي أندية مثل تشيلسي لضم نجم بورنموث، بات من الضروري إتمام الصفقة في عام 2025 بدلًا من 2026.

في إطار آخر كشفت صحيفة آس أن انتقال ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول إلى ريال مدريد قد تم بنسبة 99%.

وأشار التقرير إلى أنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وشددت صحيفة آس أن المتبقي في الوقت الحالي هو نهاية تعاقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول وهو ما سيحدث بنهاية الموسم الجاري.

وحدد ريال مدريد شروط راتب أرنولد ومدة التعاقد بعقد طويل الأمد.

وبالرغم من ذلك لم يفقد ليفربول الأمل في الاحتفاظ بنجمه، ويأتي ذلك مع علمهم برغبته في الانضمام إلى ريال مدريد.

ورفض ليفربول في يناير الماضي عرضا بقيمة 15 مليون يورو من ريال مدريد ليخاطر بفقدان اللاعب مجانا مع نهاية الموسم.

وبات الأمر وكأنه مسألة وقت فقط قبل تقديمه رسميا كلاعب في ريال مدريد.

وخاض أرنولد 39 مباراة هذا الموسم ليفربول في مختلف المسابقات وساهم في 10 أهداف.

وبدأ ألكسندر أرنولد مشواره مع فريق ليفربول الأول منذ صيف 2016.