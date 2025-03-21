مران الزمالك - عودة حمدي ومرحلة جديدة في تأهيل الجفالي.. وموقف عبد الله السعيد

الجمعة، 21 مارس 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

أحمد الجفالي

أجرى فريق الزمالك مرانه اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين لتنفيذ بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

وبدأ التونسي أحمد الجفالي جناح الفريق مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

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وخاض اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وانتظم محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق في المران، حيث كان يشكو من آلام في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الجونة في كأس عاصمة مصر.

ذلك كان قبل أن يطمئن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعب، ليشارك في مران اليوم بصورة طبيعية استعداداً للمباراة المقبلة.

وأدى عبد الله السعيد ومصطفى شلبي ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية خاصة خلال مران اليوم.

وخاض اللاعبان تدريبات الجري حول الملعب دون المشاركة في التدريبات الجماعية، وفقاً للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مباراة بتروجت يوم الأحد على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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