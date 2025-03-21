تصفيات كأس العالم - الأسوأ على الإطلاق؟ نيوزيلندا تواجه معجزة محتملة على البطاقة الأولى من نوعها

الجمعة، 21 مارس 2025 - 16:09

كتب : FilGoal

كريس وود - نيوزيلندا - جزر سولمون

سحق منتخب نيوزيلندا خصمه فيجي بسبعة أهداف دون رد، في نصف نهائي المرحلة الثالثة والأخيرة لتصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

النتيجة ليست جديدة، وكذلك هاتريك كريس وود نجم نوتنجهام فورست، فالتوقعات تشير منذ البداية ليس فقط لتأهل نيوزيلندا إلى النهائي، بل ضمانها لبطاقة كأس العالم المباشرة الاولى في التاريخ لمنتخبات أوقيانوسيا.

كان هذا ثمرة تغيير نظام كأس العالم وتوسعة رقعته ليشمل 48 منتخبا بدلا من 32، حيث أقيمت المرحلة الثانية لتصفيات أوقيانوسيا بنظام المجموعات، ليتأهل منها 4 فرق إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تقام بالنظام الإقصائي في ضيافة نيوزيلندا.

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في العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، على ملعب سكاي، سحق منتخب نيوزيلندا خصمه فيجي بنتيجة 7-0.

وعلى نفس الملعب، تغلب منتخب نيو كاليدونيا على تاهيتي بنتيجة 3-0، وهذا هو مربط الفرس.

الخاسران انتهى حلمهما المونديالي في تلك الليلة بالفعل، أما الفائزان فسيتجهان إلى مدينة أوكلاند لخوض النهائي يوم 24 مارس على أرضية ملعب إيدين بارك.

والفائز منهما هذه المرة، سيتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يتأهل الخاسر إلى الملحق العالمي الذي سيقام في مارس 2026.

إن فازت نيو كاليدونيا على نيوزيلندا فستصبح على موعد مع التاريخ، ليس فقط باقتناص البطاقة الأولى في تاريخ أوقيانوسيا على عكس كل التوقعات، بل لأن منتخب بلادها سيصبح المتأهل الأقل تصنيفا في التاريخ إلى كأس العالم.

منتخب نيو كاليدونيا هو المصنف الـ 152 على العالم وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" في الوقت الحالي، ومتوسط تصنيفه في المركز الـ 154.

أفضل تصنيف في تاريخه كان الـ 93، والأسوأ كان الـ 191.

الرقم القياسي لأسوأ مشارك من حيث التصنيف في تاريخ كأس العالم، تحمله كوريا الشمالية في المركز الـ 105 بالتصنيف، حين شاركت في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

حتى وإن خسرت نيو كاليدونيا، ستظل الفرصة قائمة في الملحق العالمي.

نيوزيلندا أوقيانوسيا نيو كاليدونيا
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