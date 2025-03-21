مدير تقني أجنبي.. ميدو يكشف تفاصيل مشروع تطوير قطاع الكرة بالزمالك

كشف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في الزمالك عن مشروع النادي لتطوير قطاع الكرة.

وأوضح ميدو في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مجلس الإدارة الحالي يعمل على تأسيس النادي من جذوره، وهو ما صعب مهمتهم لعدم وجود أي نظام داخل النادي".

وأكمل: "نعمل تحت مظلة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ولجنة التخطيط تقدمت بمشروع كامل لقطاع الكرة في الزمالك".

وأشار إلى تفاصيل المشروع "لن نخترع العجلة، التصور به مدير تقني أجنبي حاصل على أعلى الشهادات التدريبية وحاصل على رخصة ويفا برو، ولديه خبرات كبيرة في تطوير قطاعات الناشئين والعمل الأكاديمي".

وأضاف "سيتضمن المشروع مدير تعاقدات يعمل معه فريق كشافين للعمل على المراكز التي يحتاجها المدير الفني".

وأعلن الزمالك في فبراير الماضي اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة حسين لبيب، في اجتماع مجلس إدارة النادي الأبيض اليوم.

وكشف الزمالك في بيان رسمي له عن تشكيل لجنة الكرة والتي تضم حازم إمام وأحمد حسام ميدو نجمي الزمالك السابق، وعمرو الجنايني.

وأعلن النادي الأبيض اختصاصات لجنة التخطيط: "يحق للجنة أن تستعين بما تراه من أصحاب الخبرات ومن رموز وأبناء النادي."

وكانت أول أعمال لجنة التخطيط تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للفريق لمدة موسم ونصف، خلفا للسويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، فيما يواجه الفريق الأبيض منافسه سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

كما تأهل الزمالك إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومن المقرر أن يواجه ستيلنبوش الجنوب إفريقي.