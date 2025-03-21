حازم إمام: اعتراضنا على التحكيم لا يعني عدم الذهاب للقمة

رد حازم إمام عضو لجنة التخطيط على ما تردد بشأن تغيير الزمالك موقفه من الحكم المصري بعد أحداث مباراة القمة.

وأوضح حازم إمام في تصريحات عبر قناة الزمالك: "ردا على من يذكر أن الزمالك اعترض على التحكيم المصري ثم طالب به في مباراة القمة، نحن اعترضنا على التحكيم ولكن هذا الاعترض لا يعني عدم الذهاب لخوض مباراة القمة".

وتضم لجنة التخطيط في نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، كل من حازم إمام، وأحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني.

من جهته، أضاف أحمد حسام حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك في تصريحات بذات البرنامج: "لم نطلب حكاما مصريين أبدا، اتحاد الكرة تواصل معنا، وأخبرناهم أيا كان جنسية الحكم فيجب أن يكون عادلا".

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا بعدها: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.