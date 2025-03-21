نص البروتوكول.. كيف أجرى منتخب البرازيل 7 تبديلات أمام كولومبيا

الجمعة، 21 مارس 2025 - 14:57

كتب : محمد مصطفى

إصابة أليسون ضد دافينسون سانشيز لاعب كولومبيا

شهدت مباراة البرازيل وكولومبيا في الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، واقعة استثنائية إذ أجرى السيليساو 7 تبديلات في المباراة.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدد التبديلات بعد جائحة كورونا لتصبح 5 تبديلات لكل فريق في المباراة، على أن يتم إضافة تبديل سادس في حالة اللجوء لأوقات إضافية.

وفي مارس من العام الماضي قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" إجراء تبديل إضافي في حالة إصابات الرأس وارتجاج المخ.

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وينص البروتوكول على إجراء تبديل إضافي بسبب الارتجاج في المخ، ولا يحتسب هذا التبديل ضمن التبديلات العادية المسموح بها أو توقفات الاستبدال الثلاثة خلال المباراة.

ويسمح البروتوكول باستخدام تبديل وحيد فقط في حالة الارتجاج للفريق الواحد بعد التقييم من الفريق الطبي سواء داخل الملعب أو خارجه، فيقوم الفريق بإبلاغ الحكم الرابع ويستخدم نموذج بلون مختلف لاستبدال الارتجاج.

ولا يسمح للاعب المصاب أو مشتبه في تعرض لارتجاج بالمشاركة في المباراة مرة أخرى بما في ذلك ركلات الترجيح.

كما نص البروتوكول على إبلاغ الفريق المنافس من قبل الحكم الرابع بأن لديه خيار استخدام بديل إضافي، والتي يمكنه استخدامها أثناء استبدال الارتجاج الذي سيجريه منافسه أو في أي وقت آخر.

وبالتالي تبديل لاعب نتيجة إصابته بارتجاج بفريق (أ) يمنح بالتبعية تبديل سادس للفريق المنافس (ب)، وفي حالة حدوث إصابة بارتجاج لفريق (ب) في نفس المباراة يمنح تبديلا جديدا لفريق (أ)، وبالتالي قد يصل كل فريق لإجراء تبديلين إضافيين نتيجة الارتجاج.

ووفقا لبروتوكول تبديل الارتجاج، أجرى المنتخب البرازيلي تبديلين إضافيين خلال المباراة بالإضافة إلى تبديلاته الخمسة، الأول بخروج أليسون بيكر حارس المرمى المصاب بارتجاج، والثاني نتيجة إصابة أحد لاعبي المنافس دافينسون سانشيز لاعب كولومبيا، ليقوم المدرب البرازيلي بإجراء تبديله السابع والأخير بنزول ليو أورتيز بدلاً من فيني جونيور.

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ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل، في بوينس آيرس، على ملعب مونومنتال دي نونيز.

المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 21 نقطة بفوزه على كولومبيا. انقر هنا لمشاهدة جدول المنافسة.

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