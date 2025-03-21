شكوى الأهلي.. مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اللائحة لا تسمح بتدخل اللجنة الأولمبية

الجمعة، 21 مارس 2025 - 13:56

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن مستجدات شكوى النادي الأهلي تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لدى اللجنة الأولمبية المصرية.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأكد المصدر لـ FilGoal.com: "لائحة اتحاد الكرة المعتمدة من فيفا لا تسمح بتدخل اللجنة الأولمبية أو أي جهة أخرى في شؤون كرة القدم".

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ورغم ذلك أوضح المصدر: "حدث تواصل بين المستشار القانوني للاتحاد محمد الماشطة مع لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية، ولا صحة لما تردد عن عدم التواصل بين الطرفين، أو منح الأولمبية مهلة أخيرة لاتحاد الكرة للرد على المخاطبات الموجهة إليه".

وأتم: "من حق اللجنة الأوليمبية التواصل مع كافة الاتحادات ومنها اتحاد الكرة ولكن لاستطلاع رأيه القانوني في أي مشكلة فقط".

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا بعدها: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

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