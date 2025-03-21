احتفال خاص مع هنري.. بنما تطيح بـ أمريكا حامل اللقب وتتأهل لنهائي دوري أمم كونكاكاف

حقق منتخب بنما فوزا قاتلا على حساب الولايات المتحدة الأمريكية في نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف في نسختها الرابعة.

وأطاح المنتخب البنمي بحامل اللقب بهدف قاتل في الدقيقة 90+4 عن طريق اللاعب سيسيليو ووترمان.

وحقق منتخب أمريكا الفوز في النسخ الثلاث السابقة لدوري الأمم على حساب المكسيك في نهائيين 2019 - 2020، و2023 - 2024، وأمام كندا في نسخة 2022 - 2023.

واحتفل ووترمان بطريقة جنونية بعدما خلع قميصه وانطلق نحو تيري هنري النجم الفرنسي السابق الذي تواجد لتحليل المباراة.

واحتفل اللاعب البنمي مع هنري قائلاً: "أنت قدوتي"، وسط أجواء جنونية.

🚨🌎 Panama players rush to celebrate with Thierry Henry after scoring the 95th-minute winner against the USA. 😅pic.twitter.com/KTYzhCn3i4 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 21, 2025

واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية النسخ السابقة بالإضافة للنسخة الحالية والقادمة بواقع خمس نسخ متتالية تنظمها على أرضها.

ونجح منتخب بنما في الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى، وسبق أن حقق المركز الرابع في نسختين.

وبتلك النتيجة يلتقي منتخب بنما أمام نظيره المكسيكي في المباراة النهائية فجر يوم الإثنين القادم بتوقيت القاهرة، فيما يقام قبلها مباراة تحديد المركز الثالث بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.