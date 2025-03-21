شهدت 11 تبديلا وإصابة أليسون.. البرازيل تحقق فوزًا قاتلا أمام كولومبيا بتصفيات المونديال

الجمعة، 21 مارس 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل

فاز منتخب البرازيل على حساب كولومبيا بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أقيمت على استاد ماني جارينشا الوطني.

تقدم للبرازيل رافينيا في الدقيقة السادسة من بداية المباراة من ضربة جزاء.

وسجل لويس دياز لاعب ليفربول، هدف التعادل للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 90 ليمنح السيلساو النقاط الثلاث.

وشهدت المباراة 11 تبديلاً، بواقع 7 تبديلات للبرازيل و4 لكولومبيا.

وأجرى كلا المنتخبان تبديل اضطراري نتيجة الصدام في الرأس بين أليسون حارس البرازيل، ودافينسون سانشيز لاعب كولومبيا في الدقيقة 72.

وخرج الثنائي بعد دقائق من العلاج في الملعب، ليحل بينتو بدلا من أليسون في حراسة مرمى البرازيل، وكارلوس كويستا بدلا من دافينسون سانشيز.

ويسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتبديل إضافي واحد في حالة إصابة اللاعب بصدام في الرأس وارتجاج المخ حماية للاعبين.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده بعد الفوز إلى 21 نقطة في المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية، فيما توقف رصيد منتخب كولومبيا عند 19 نقطة في المركز السادس.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها بالتصفيات، فاز منتخب باراجواي على ضيفه تشيلي بهدف نظيف.

منتخب باراجواي ارتقى للمركز الرابع برصيد 20 نقطة، وبقي منتخب تشيلي في ذيل التصفيات المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

وفاز منتخب بيرو على حساب بوليفيا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

بيرو ترك المركز الأخير وارتقى للمركز التاسع برصيد 10 نقاط، فيما بقي منتخب بوليفيا برصيد 13 نقطة في المركز السابع.

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