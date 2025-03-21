حسام البدري مدربا لـ أهلي طرابلس الليبي

الجمعة، 21 مارس 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

حسام البدري - أهلي طرابلس الليبي

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي رسميا تعيين حسام البدري مديرا فنيا للفريق الفترة المقبلة.

وكشف النادي الليبي عن توقيع البدري عقود تدريب أهلي طرابلس عبر صفحة النادي الرسمية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وكان FilGoal.com كشف أن البدري اتفق مع أهلي طرابلس الليبي على تدريب الفريق لنهاية الموسم الجاري، على أن يتم التفاوض لتجديد التعاقد بعد نهاية الدوري.

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وكانت آخر تجربة تدريبية لحسام البدري مع الزوراء العراقي، ومن قبله الصفاقسي التونسي ووفاق سطيف الجزائري ومنتخب مصر والأهلي وإنبي والمريخ السوداني وأهلي طرابلس الليبي.

ويتواجد هادي خشبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في نادي أهلي طرابلس في منصب المدير الرياضي.

وأيضا الأنجولي كريستوف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

ويحتل أهلي طرابلس المركز الأول في المجموعة الرابعة للدوري الليبي برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق المدينة صاحب المركز الثاني وذلك قبل جولتين من المرحلة النهائية للدوري.

وتقام المرحلة النهائية للدوري الليبي بتواجد 12 فريق بواقع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربعة للدوري.

حسام البدري أهلي طرابلس الليبي
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