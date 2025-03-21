مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 مارس.. مصر في مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم

يواجه المنتخب المصري نظيره الإثيوبي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم مساء اليوم الجمعة.

كما تقام مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في إفريقيا وأوروبا.

وفي دوري المحترفين المصري لكرة اليد يلتقي الأهلي أمام طلائع الجيش، والزمالك في مواجهة سموحة.

ويمكنك متابعة كافة مباريات اليوم الجمعة 21 مارس بالضغط هنا

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

إثيوبيا × مصر .. الساعة 11 مساءً عبر قناة On Sport 1، وOn Sport 2.

بوتسوانا × الجزائر.. الساعة 3 عصرًا عبر قناة SSC 1

النيجر × المغرب .. الساعة 11:30 مساءً عبر قناة SSC EXTRA 1.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

إنجلترا × ألبانيا .. الساعة 9:45 عبر قناة beIN Sports HD 1.