توخيل: كول بالمر لن يتواجد مع إنجلترا

الجمعة، 21 مارس 2025 - 02:14

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

أعلن توماسل توخيل المدير الفني لـ منتخب إنجلترا غياب كول بالمر عن مواجهتي ألبانيا ولاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

كول بالمر

النادي : تشيلسي

إنجلترا

وغاب بالمر عن مباراة تشيلسي الأخيرة ضد أرسنال والتي خسرها البلوز بهدف دون رد.

وقال توخيل للصحفيين: "كول بالمر لن يتواجد معنا، بعدما لم يشارك مع تشيلسي".

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وأضاف "انتظرنا وقتا طويلا للتأكد وربما كان من الممكن استدعائه، لكنه ليس متاحا ولا جدوى من ذلك".

وأتم "سنعتمد على المجموعة الحالية، وهو 26 لاعبا، وهذا يمنحنا حرية الاختيار".

ويخوض منتخب إنجلترا مواجهة ألبانيا اليوم الجمعة ثم لاتفيا يوم الإثنين المقبل.

صاحب الـ 22 عاما خاض 11 مباراة دولية بقميص الأسود الثلاثة وسجل ثنائية.

وفي الموسم الجاري شارك بالمر في 33 مباراة بجميع المسابقات وسجل 14 هدفا وصنع 6.

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