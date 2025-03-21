كومان: القليل يمكنه الضغط على إسبانيا.. النتيجة غير عادلة ولا يمكن الشكوى من الطرد
الجمعة، 21 مارس 2025 - 02:12
كتب : FilGoal
أبدى رونالد كومان مدرب منتخب هولندا اعتقاده أن فريقه كان يستحق أكثر من التعادل الذي حققه أمام إسبانيا.
وتعادل الفريقان بهدفين لكل فريق ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وقال كومان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هناك القليل من الفرق يمكنهم الضغط على إسبانيا".
وأضاف "لعبنا مباراة عظيمة ونعرف أننا كنا نواجه خصما صعبا".
وتابع "اللعب بصفوف منقوصة (بعد طرد جوريل هاتو) جعل الأمور أصعب، ولكن أعتقد أن النتيجة النهائية لم تكن عادلة في النهاية".
وأوضح "هذه هي كرة القدم ولكننا كنا نستحق أكثر. أعتقد أن هناك القليل من الفرق يمكنها الضغط على إسبانيا بهذا الشكل".
وواصل "حظينا باستحواذ أكبر ولكننا نعرف أنهم فريق عظيم يمكنه إظها ررد الفعل في أي لحظة. أنا سعيد بالأداء الذي قدمناه في ظل الغيابات".
أما عن طرد هاتو قال كومان: "أعتقد أنه ذهب للكرة وكانت هذه هي نيته في تدخله على روبن لو نورمان ولكن الحكم هو من يقرر. أعتقد أنه لمس اللاعب في النهاية ولا أظن أننا يمكننا الشكوى بشأن البطاقة".
وتقدم بطل أوروبا بهدف سجله نيكو ويليامز في الدقيقة 9.
الهدف الأول لإسبانيا! 🇪🇸⚽
ويليامز يفتتح التسجيل ويشعل الأجواء! 🔥#دوري_الأمم_الأوروبية#هولندا_إسبانياpic.twitter.com/rUe8zCMlog— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وأدرك كودي جاكبو التعادل في الدقيقة 28 من صناعة جاستن كلويفرت في ظهوره الدولي الأول.
خاكبو يدرك التعادل للمنتخب الهولندي 🇳🇱⚽️#دوري_الأمم_الأوروبية#هولندا_إسبانياpic.twitter.com/oDFEcJ1K53— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وتعرض باو كوبارسي مدافع برشلونة للإصابة وعوضه ديان هوسين مدافع بورنموث في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني ومع بدايته قلب تيجاني رينديرز النتيجة بالهدف الثاني للطواحين.
رايندرز يضيف الهدف الثاني للمنتخب الهولندي 🔥🇳🇱#دوري_الأمم_الأوروبية#هولندا_إسبانياpic.twitter.com/ytKdPFpbI8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وأكمل الهولنديون اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد جريل هاتو في الدقيقة 82.
وسجل البديل ميكيل ميرينو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+3، ليواصل منتخب إسبانيا سلسلة اللاهزيمة بـ 17 مباراة متتالية.