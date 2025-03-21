دي يونج: طلبت الخروج لهذا السبب.. ونستطيع الفوز على إسبانيا

الجمعة، 21 مارس 2025 - 02:05

كتب : FilGoal

فرينيكي دي يونج - هولندا

كشف فرينكي دي يونج نجم برشلونة ومنتخب هولندا عن حديثه مع بعض زملائه في النادي وخصومه في منتخب إسبانيا، على هامش مباراة الفريقين.

وتعادل منتخب هولندا مع إسبانيا 2-2 في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال دي يونج في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "تحدثت مع بعض زملائي الإسبان في برشلونة. كنت أشعر بالأمس أنهم كانوا متفائلين للغاية، لكن من الجيد أننا لم نخسر أمامهم".

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وأضاف "لا يزال أمامي بعض العمل لاستعادة لياقتي الكاملة. شعرت بالإرهاق بسرعة كبيرة، وهو ما فاجأني قليلاً. ربما يكون ذلك بسبب المرض الذي عانيت منه يوم الأحد. لم أفكر في الأمر، لكن ربما يكون له علاقة بذلك".

وأوضح "شعرت أنني فقدت طاقتي ولذلك طلبت الخروج. من الصعب مشاهدة المباراة من مقاعد البدلاء، خاصة عندما نلعب بعشرة لاعبين ضد فريق مثل إسبانيا، الذي يجيد الاستحواذ على الكرة".

وعن سير المباراة قال: "كانت بداية صعبة، خاصة بعد استقبالنا هدفًا مبكرًا، لكننا عدنا تدريجيًا وسيطرنا أكثر على المباراة".

وأكمل "بدأنا نلعب للأمام بشكل أفضل، وخلقنا بعض الفرص. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، لكن الأمور أصبحت معقدة عندما لعبنا بعشرة لاعبين، مما جعل المباراة أصعب بكثير ".

وواصل "لم يفاجئني تفوق هولندا في بعض الفترات لأننا نملك فريقًا قويًا. المشكلة أننا لم نظهر هذا المستوى دائمًا، وهناك غيابات أثرت علين".

واختتم "النتيجة "تعني أننا نبدأ من جديد في مباراة العودة. أثبتنا أننا قادرون على الفوز، وهذا ما سنحاول تحقيقه يوم الأحد".

ويلتقي الفريقان يوم الأحد 23 مارس في إياب ربع نهائي دوري الأمم على الأراضي الإسبانية.

فرينكي دي يونج هولندا برشلونة إسبانيا
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