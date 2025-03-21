ذا أثليتك: برشلونة لن يعود لـ كامب نو خلال الموسم الجاري

يبدو أن برشلونة لن يخوض أي مباراة هذا الموسم على ملعب كامب نو.

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025.

وإلى الآن لا يزال الفريق الكتالوني يخوض مبارياته على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن النادي أرسل بريد إلكتروني لأعضائه أبلغهم خلالها بتمديد التذاكر الموسمية في ملعب لويس كومبانيس حتى نهاية الموسم.

وهو ما يعني إقامة جميع مباريات برشلونة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا المتبقية عليه.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.

ويلعب برشلونة في لويس كومبانيس في الوقت الحالي والذي يتسع لـ 55 ألف مشجع.

ويتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو، فيحضر فقط 17 ألف مشجع من أصل 80 ألف من حاملي التذاكر الموسمية.

ومن المنتظر أن يلعب برشلونة مع إسبانيول يوم 27 مارس الجاري في لقاء تأجل بعد وفاة أحد أفراد الطاقم الطبي للنادي.