تقارير: رغم تفاؤل دي لا فوينتي.. كوبارسي مهدد بالغياب عن مباراة الأزمة أمام أوساسونا

الجمعة، 21 مارس 2025 - 01:58

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - إسبانيا

كشفت تقارير صحفية عن حالة باو كوبارسي مدافع برشلونة الذي أصيب مع منتخب إسبانيا في مواجهته مع هولندا.

وتعادل الماتادور مع هولندا بهدفين لكل فريق في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب راديو كتالونيا فإن التقارير الأولية لإصابة كوبارسي تشير لتعرضه إلى التواء في الكاحل الأيمن.

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ويشير الإعلام إلى إمكانية غيابه عن مباراة الإياب، وكذلك مباراة برشلونة المقبلة ضد أوساسونا.

ولكن في الوقت ذاته لن يعيده المنتخب إلى برشلونة، حيث يأمل لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا في لحاقه أولا بمباراة الإياب أمام هولندا يوم 23 مارس.

وقال دي لا فوينتي بعد المباراة: "كوبارسي عانى من التواء صغير، ونأمل ونريد وجوده معنا يوم الأحد المقبل".

وأضاف " في المجمل ليست إصابة خطيرة، وعلينا متابعته والتأكد من عدم وجود أي مخاطرة".

ولم يصدر الاتحاد الإسباني أي بيان رسمي بشأن حالة مدافع برشلونة حتى الآن.

ويلعب برشلونة ضد أوساسونا يوم 27 مارس بمجرد انتهاء التوقف الدولي، وبدون الثنائي اللاتيني رافينيا ورونالد أراوخو الذي لن يتمكن من العودة قبل ذلك الوقت.

المباراة تأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق، وتم إعادة جدولتها في هذا الموعد.

وطلب برشلونة إبعاد المباراة عن فترة التوقف، ولكن قوبل طلبه بالرفض من رابطة الدوري الإسباني التي اعتبرت غياب الدوليين اللاتينيين ليس سببا كافيا.

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