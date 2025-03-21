تصفيات كأس العالم - لاعب الكويت يوضح حقيقة الإساءة لعلم العراق

رد يوسف ناصر لاعب منتخب الكويت على حقيقة الإساءة لعلم العراق خلال مواجهة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب الكويتي مع العراق على أرضها بهدفين لكل فريق في الجولة السابعة.

وسئل صاحب ثنائية الكويت على حدوث إساءة للعلم الكويتي خلال المؤتمر الصحفي وجاء رده.

وقال يوسف ناصر في المؤتمر الصحفي: "لم أسيء للعلم العراقي، العراق على رأسي من فوق، وأحب العراق وشعبها".

وأضاف "لا تشعل فتنة بين شعبي العراق والكويت، وبرجاء تغيير سؤالك".

وتراجع منتخب العراق للمركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن الأردن الذي انتصر على فلسطين بنتيجة 3-1. (شاهد الأهداف)

فيما ظل منتخب الكويت دون فوز ومحتلا للمركز الخامس وقبل الأخير من التصفيات برصيد 5 نقاط.