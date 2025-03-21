تصفيات كأس العالم - لاعب الكويت يوضح حقيقة الإساءة لعلم العراق
الجمعة، 21 مارس 2025 - 01:48
كتب : FilGoal
رد يوسف ناصر لاعب منتخب الكويت على حقيقة الإساءة لعلم العراق خلال مواجهة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026.
يوسف ناصر السلمان
النادي : القادسية
وتعادل المنتخب الكويتي مع العراق على أرضها بهدفين لكل فريق في الجولة السابعة.
وسئل صاحب ثنائية الكويت على حدوث إساءة للعلم الكويتي خلال المؤتمر الصحفي وجاء رده.
وقال يوسف ناصر في المؤتمر الصحفي: "لم أسيء للعلم العراقي، العراق على رأسي من فوق، وأحب العراق وشعبها".
وأضاف "لا تشعل فتنة بين شعبي العراق والكويت، وبرجاء تغيير سؤالك".
وتراجع منتخب العراق للمركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن الأردن الذي انتصر على فلسطين بنتيجة 3-1. (شاهد الأهداف)
فيما ظل منتخب الكويت دون فوز ومحتلا للمركز الخامس وقبل الأخير من التصفيات برصيد 5 نقاط.
أهداف المباراة |
العراق 2 - 2 الكويت#تصفيات_مونديال2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/orAHNySq30— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 20, 2025