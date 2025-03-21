تصفيات كأس العالم - لاعب الكويت يوضح حقيقة الإساءة لعلم العراق

الجمعة، 21 مارس 2025 - 01:48

كتب : FilGoal

يوسف ناصر - الكويت

رد يوسف ناصر لاعب منتخب الكويت على حقيقة الإساءة لعلم العراق خلال مواجهة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب الكويتي مع العراق على أرضها بهدفين لكل فريق في الجولة السابعة.

وسئل صاحب ثنائية الكويت على حدوث إساءة للعلم الكويتي خلال المؤتمر الصحفي وجاء رده.

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وقال يوسف ناصر في المؤتمر الصحفي: "لم أسيء للعلم العراقي، العراق على رأسي من فوق، وأحب العراق وشعبها".

وأضاف "لا تشعل فتنة بين شعبي العراق والكويت، وبرجاء تغيير سؤالك".

وتراجع منتخب العراق للمركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن الأردن الذي انتصر على فلسطين بنتيجة 3-1. (شاهد الأهداف)

فيما ظل منتخب الكويت دون فوز ومحتلا للمركز الخامس وقبل الأخير من التصفيات برصيد 5 نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف يوسف ناصر في الدقيقة 39 بعد عرضية متقنة.

وعزز اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة 70 بالهدف الثاني للكويت بعد سلسلة تمريرات سريعة وتسديدة رائعة في الشباك.

واحتسب الحكم 11 دقيقة وقتا بدلا من الضائع ما منح للعراق فرصة أكبر للضغط من أجل العودة.

وقلص أكام هاشم الفارق في الدقيقة 90+3 بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد 8 دقائق سجل إبراهيم بايش التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

المباراة لم تنته بعد إذ تعرض عبد الرحمن الفاضلي لاعب الكويت للطرد في الدقيقة 90+14 لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق في لقاء شهد 9 بطاقات ملونة.

الكويت يوسف ناصر العراق تصفيات كأس العالم
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