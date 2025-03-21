استبعاد كنو وكادش قبل لقاء السعودية واليابان

استبعد الفرنسي هيرفي رينار الثنائي محمد كنو وحسن كادش من معسكر منتخب السعودية.

وانتصر منتخب السعودية على الصين بهدف دون رد في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد الأخضر للقاء اليابان الذي حسم تأهله بالفعل.

وخرج كادش من معسكر منتخب السعودية بعدما تعرض للإصابة في جبهة الرأس وحاجته لتقطيبها في المستشفى بعدما تعرض للإصابة خلال لقاء الصين.

بينما خرح كنو من المعسكر لعدم جاهزيته الفنية للقاء اليابان المرتقب.

مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد يستبعد الثنائي محمد كنو وحسن كادش عن البعثة المغادرة لليابان بسبب الإصابة#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/0ejBAfxPgb — الإخبارية - رياضة (@alekhbariyaSPO) March 20, 2025

وسجل سالم الدوسري هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 50 من صناعة سعود عبد الحميد.

الفوز رفع رصيد السعودية لـ 9 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة عن أستراليا صاحبة الوصافة.

علما بأن اليابان تأهلت بشكل رسمي كأول الواصلين للنسخة الجديدة من كأس العالم 2026 برصيد 19 نقطة في الصدارة.