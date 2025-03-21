استبعاد كنو وكادش قبل لقاء السعودية واليابان

الجمعة، 21 مارس 2025 - 01:35

كتب : FilGoal

احتفال محمد كنو بهدف السعودية

استبعد الفرنسي هيرفي رينار الثنائي محمد كنو وحسن كادش من معسكر منتخب السعودية.

وانتصر منتخب السعودية على الصين بهدف دون رد في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد الأخضر للقاء اليابان الذي حسم تأهله بالفعل.

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وخرج كادش من معسكر منتخب السعودية بعدما تعرض للإصابة في جبهة الرأس وحاجته لتقطيبها في المستشفى بعدما تعرض للإصابة خلال لقاء الصين.

بينما خرح كنو من المعسكر لعدم جاهزيته الفنية للقاء اليابان المرتقب.

وسجل سالم الدوسري هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 50 من صناعة سعود عبد الحميد.

الفوز رفع رصيد السعودية لـ 9 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة عن أستراليا صاحبة الوصافة.

علما بأن اليابان تأهلت بشكل رسمي كأول الواصلين للنسخة الجديدة من كأس العالم 2026 برصيد 19 نقطة في الصدارة.

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