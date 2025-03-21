أحمد زكي: الفوز على الأهلي سيفرق مع إنبي معنويا في الدوري

الجمعة، 21 مارس 2025 - 01:10

كتب : FilGoal

هدف واحتفال أحمد زكي - إنبي - الأهلي

أوضح أحمد زكي لاعب إنبي وصاحب هدف الفوز ضد الأهلي أهمية الانتصار لفريقه.

وانتصار إنبي على الأهلي بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر في الدقائق الأخيرة.

وقال لاعب إنبي عبر أون سبورت 1: "الفوز سيفرق مع الفريق معنويا، إنبي في المركز الأخير من الدوري ولا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة".

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وأكمل "نسعى للتركيز أكثر على الفوز في الدوري، وأهدى الانتصار لحمزة الجمل".

وأتم "ما قيل لنا قبل المباراة وهو نفس ما قيل بعد المباراة، تركيزنا الأساسي هو الفوز والبقاء في الدوري".

وتصدر إنبي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط قبل لقاء فاركو في الجولة الثانية.

بينما تذيل الأهلي الترتيب بعد طلائع الجيش وفاركو الذين يحتلوا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة.

ولأول مرة ينتصر إنبي على الأهلي منذ 2015 عندما فاز آنذاك بهدف دون رد.

وحقق إنبي أول فوز له تحت قيادة حمزة الجمل بعد خسارة أول مباراة له أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر منذ أيام.

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