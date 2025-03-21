ديشامب: ارتكبنا أخطاء فنية ضد كرواتيا.. ومبابي لم يقدم كل ما لديه
الجمعة، 21 مارس 2025 - 00:59
كتب : FilGoal
يرى ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا أن فريقه تسبب في الخسارة ولا تزال لديه فرصة للعودة في النتيجة ضد كرواتيا.
وخسر منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 ذهابا أمام كرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد لكن ارتكبنا أخطاءً فنية، ومنحنا المنافس الفرصة، وفي الشوط الثاني كان أفضل بكثير".
وأكمل "تصدى مايك ماينيان لركلة جزاء ثم توالت الفرص، ولم نصل للمستوى المطلوب".
وأردف "خسرنا الذهاب وحريصون على الفوز على أرضنا إيابا، سنبذل قصارى جهدنا لقلب الأمور".
وأتم ديشامب عن مبابي قائلا: "كان نشيطا للغاية ولم يقدم كل ما لديه، بذل جهدا كبيرا ضد دفاع متراجع وبإمكانه دائما تقديم أداء أفضل".
كرواتيا × فرنسا
تحصل منتخب كرواتيا على ركلة جزاء مبكرة لكن أندري كراماريتش أهدرها في الدقيقة 8.
وسجل أنتي بودمير هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.
بوديمير يعطي التقدم لكرواتيا 🔥#دوري_الأمم_الأوروبية #كرواتيا_فرنسا#UEFANationsLeague pic.twitter.com/XTZoNyeLdK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وفي نهاية الشوط الأول عزز المخضرم إيفان بيرسيتش من تقدم الكروات بهدف ثاني على يمين مايك مينيان.
🇭🇷🇫🇷
بيريسيتش يضاعف النتيجة في شباك فرنسا #دوري_الأمم_الأوروبية #كرواتيا_فرنسا#UEFANationsLeague pic.twitter.com/DSVvuFqXqr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
ورغم عودة كيليان مبابي لارتداء قميص منتخب فرنسا إلا أنه لا زال دون أهداف مع الديوك في آخر 6 مباريات دولية.
وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل إذ سيحتاج منتخب فرنسا وسط أنصاره الفوز بفارق 3 أهداف للعبور للدور المقبل.