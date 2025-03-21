ديشامب: ارتكبنا أخطاء فنية ضد كرواتيا.. ومبابي لم يقدم كل ما لديه

الجمعة، 21 مارس 2025 - 00:59

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

يرى ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا أن فريقه تسبب في الخسارة ولا تزال لديه فرصة للعودة في النتيجة ضد كرواتيا.

وخسر منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 ذهابا أمام كرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد لكن ارتكبنا أخطاءً فنية، ومنحنا المنافس الفرصة، وفي الشوط الثاني كان أفضل بكثير".

أخبار متعلقة:
مدرب إسبانيا يكشف تفاصيل إصابة كوبارسي سباليتي: الجميع يعرف ما يعاني منه منتخب إيطاليا منتخب مصر تحت 17 عاما ينتصر على تنزانيا وديا دوري الأمم الأوروبية - لا مقاعد محسومة.. انتصار الدنمارك وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا تتعادل مع هولندا

وأكمل "تصدى مايك ماينيان لركلة جزاء ثم توالت الفرص، ولم نصل للمستوى المطلوب".

وأردف "خسرنا الذهاب وحريصون على الفوز على أرضنا إيابا، سنبذل قصارى جهدنا لقلب الأمور".

وأتم ديشامب عن مبابي قائلا: "كان نشيطا للغاية ولم يقدم كل ما لديه، بذل جهدا كبيرا ضد دفاع متراجع وبإمكانه دائما تقديم أداء أفضل".

كرواتيا × فرنسا

تحصل منتخب كرواتيا على ركلة جزاء مبكرة لكن أندري كراماريتش أهدرها في الدقيقة 8.

وسجل أنتي بودمير هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.

وفي نهاية الشوط الأول عزز المخضرم إيفان بيرسيتش من تقدم الكروات بهدف ثاني على يمين مايك مينيان.

ورغم عودة كيليان مبابي لارتداء قميص منتخب فرنسا إلا أنه لا زال دون أهداف مع الديوك في آخر 6 مباريات دولية.

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل إذ سيحتاج منتخب فرنسا وسط أنصاره الفوز بفارق 3 أهداف للعبور للدور المقبل.

ديديه ديشامب فرنسا دوري الأمم الأوروبية كيليان مبابي
نرشح لكم
توخيل: كول بالمر لن يتواجد مع إنجلترا كومان: القليل يمكنه الضغط على إسبانيا.. النتيجة غير عادلة ولا يمكن الشكوى من الطرد دي يونج: طلبت الخروج لهذا السبب.. ونستطيع الفوز على إسبانيا ذا أثليتك: برشلونة لن يعود لـ كامب نو خلال الموسم الجاري تقارير: رغم تفاؤل دي لا فوينتي.. كوبارسي مهدد بالغياب عن مباراة الأزمة أمام أوساسونا مدرب إسبانيا يكشف تفاصيل إصابة كوبارسي سباليتي: الجميع يعرف ما يعاني منه منتخب إيطاليا دوري الأمم الأوروبية - لا مقاعد محسومة.. انتصار الدنمارك وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا تتعادل مع هولندا
أخر الأخبار
توخيل: كول بالمر لن يتواجد مع إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
كومان: القليل يمكنه الضغط على إسبانيا.. النتيجة غير عادلة ولا يمكن الشكوى من الطرد ساعة | الكرة الأوروبية
دي يونج: طلبت الخروج لهذا السبب.. ونستطيع الفوز على إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: برشلونة لن يعود لـ كامب نو خلال الموسم الجاري ساعة | الدوري الإسباني
تقارير: رغم تفاؤل دي لا فوينتي.. كوبارسي مهدد بالغياب عن مباراة الأزمة أمام أوساسونا ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - بمشاركة ديانج.. مالي تستعيد الانتصارات أمام جُزر القُمر ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - لاعب الكويت يوضح حقيقة الإساءة لعلم العراق ساعة | الوطن العربي
استبعاد كنو وكادش قبل لقاء السعودية واليابان 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 2 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة