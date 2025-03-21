ديشامب: ارتكبنا أخطاء فنية ضد كرواتيا.. ومبابي لم يقدم كل ما لديه

يرى ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا أن فريقه تسبب في الخسارة ولا تزال لديه فرصة للعودة في النتيجة ضد كرواتيا.

وخسر منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 ذهابا أمام كرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد لكن ارتكبنا أخطاءً فنية، ومنحنا المنافس الفرصة، وفي الشوط الثاني كان أفضل بكثير".

وأكمل "تصدى مايك ماينيان لركلة جزاء ثم توالت الفرص، ولم نصل للمستوى المطلوب".

وأردف "خسرنا الذهاب وحريصون على الفوز على أرضنا إيابا، سنبذل قصارى جهدنا لقلب الأمور".

وأتم ديشامب عن مبابي قائلا: "كان نشيطا للغاية ولم يقدم كل ما لديه، بذل جهدا كبيرا ضد دفاع متراجع وبإمكانه دائما تقديم أداء أفضل".

كرواتيا × فرنسا

تحصل منتخب كرواتيا على ركلة جزاء مبكرة لكن أندري كراماريتش أهدرها في الدقيقة 8.

وسجل أنتي بودمير هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.

وفي نهاية الشوط الأول عزز المخضرم إيفان بيرسيتش من تقدم الكروات بهدف ثاني على يمين مايك مينيان.

ورغم عودة كيليان مبابي لارتداء قميص منتخب فرنسا إلا أنه لا زال دون أهداف مع الديوك في آخر 6 مباريات دولية.

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل إذ سيحتاج منتخب فرنسا وسط أنصاره الفوز بفارق 3 أهداف للعبور للدور المقبل.