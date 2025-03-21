سباليتي: الجميع يعرف ما يعاني منه منتخب إيطاليا

الجمعة، 21 مارس 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - إيطالياب

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ منتخب إيطاليا ما يعاني منه فريقه بعد الخسارة من ألمانيا.

وقلب الألمان تأخرهم ضد الطليان لفوز بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهاي دوري الأمم الأوروبية.

وقال سباليتي عبر قناة راي سبورت الإيطالية: "في بعض الأوقات لا نمر بأفضل اللحظات خلال المباراة، بينما ألمانيا كان أداءها ثابتا".

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وأكمل "هناك بعض المواقف التي دفعنا ثمنها باهظا، تمريرة خاطئة في وسط الملعب ووجدوا المساحات في دفاعنا".

وأردف "الجميع يعلم أننا نعاني في الكرات الثابتة، لكن لا يمكننا مواصلة الحديث عن ذلك وإلا سيتحول لهوس".

وأتم "سنذهب لألمانيا للاعب بطريقتنا، ثم سنقيم الوضع سواء كان جيدا أم لا".

إيطاليا × ألمانيا

في ملعب سان سيرو قلب منتخب ألمانيا تأخره لفوز بنتيجة 2-1 على إيطاليا.

وتقدم الأتزوري مبكرا في الدقيقة 9 بفضل هدف ساندرو تونالي.

وقلب الضيوف الطاولة في الشوط الثاني عن طريق البدلاء.

فسجل تيم كلينديسنت هدف التعادل بعد 4 دقائق من مشاركته من صناعة يوشوا كيميتش.

وفي الدقيقة 76 صنع كيميتش هدفا وتلك المرة سجل ليون جوريتسكا.

ولأول مرة يخسر منتخب إيطاليا على ملعبه بعدما أنهى الشوط الأول متقدما منذ نوفمبر 2012 عندما خسر في ودية من فرنسا آنذاك.

لوتشيانو سباليتي إيطاليا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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