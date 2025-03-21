سباليتي: الجميع يعرف ما يعاني منه منتخب إيطاليا
الجمعة، 21 مارس 2025 - 00:49
كتب : FilGoal
كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ منتخب إيطاليا ما يعاني منه فريقه بعد الخسارة من ألمانيا.
وقلب الألمان تأخرهم ضد الطليان لفوز بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهاي دوري الأمم الأوروبية.
وقال سباليتي عبر قناة راي سبورت الإيطالية: "في بعض الأوقات لا نمر بأفضل اللحظات خلال المباراة، بينما ألمانيا كان أداءها ثابتا".
وأكمل "هناك بعض المواقف التي دفعنا ثمنها باهظا، تمريرة خاطئة في وسط الملعب ووجدوا المساحات في دفاعنا".
وأردف "الجميع يعلم أننا نعاني في الكرات الثابتة، لكن لا يمكننا مواصلة الحديث عن ذلك وإلا سيتحول لهوس".
وأتم "سنذهب لألمانيا للاعب بطريقتنا، ثم سنقيم الوضع سواء كان جيدا أم لا".
إيطاليا × ألمانيا
في ملعب سان سيرو قلب منتخب ألمانيا تأخره لفوز بنتيجة 2-1 على إيطاليا.
وتقدم الأتزوري مبكرا في الدقيقة 9 بفضل هدف ساندرو تونالي.
⚽️ تونالي يعطي التقدم لإيطاليا#دوري_الأمم_الأوروبية #إيطاليا_ألمانيا #UEFANationsLeague pic.twitter.com/dKvNgbNvoJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وقلب الضيوف الطاولة في الشوط الثاني عن طريق البدلاء.
فسجل تيم كلينديسنت هدف التعادل بعد 4 دقائق من مشاركته من صناعة يوشوا كيميتش.
⚽️ رأسية كلينيست تسكن شباك إيطاليا #دوري_الأمم_الأوروبية #إيطاليا_ألمانيا #UEFANationsLeague pic.twitter.com/Y3PmlR6Lng— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وفي الدقيقة 76 صنع كيميتش هدفا وتلك المرة سجل ليون جوريتسكا.
غوريتسكا يضاعف النتيجة لصالح المنتخب الألماني #دوري_الأمم_الأوروبية #إيطاليا_ألمانيا #UEFANationsLeague pic.twitter.com/XPncrxqWML— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
ولأول مرة يخسر منتخب إيطاليا على ملعبه بعدما أنهى الشوط الأول متقدما منذ نوفمبر 2012 عندما خسر في ودية من فرنسا آنذاك.