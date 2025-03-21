كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة

الجمعة، 21 مارس 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

الأهلي

يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش لحساب الجولة الثانية من كأس عاصمة 2024-25 ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وكان طلائع الجيش قد تعادل مع فاركو في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

بينما خسر الأهلي من إنبي بهدف دون رد.

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ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني بالتساوي مع فاركو برصيد نقطة لكل فريق.

فيما يتذيل الأهلي الترتيب بدون رصيد بعد الهزيمة أمام الفريق البترولي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي طلائع الجيش مع الأهلي يوم الإثنين المقبل 24 مارس 2025.

ويستضيف ملعب الكلية الحربية أحداث اللقاء الذي سيبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة من أجل الوصول لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف نهائي المسابقة بنظام الذهاب والإياب.

فيما سيقام النهائي يوم 14 يونيو المقبل ولم يتحدد الملعب المستضيف له بعد.

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