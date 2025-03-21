منتخب مصر تحت 17 عاما ينتصر على تنزانيا وديا

الجمعة، 21 مارس 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17

حقق منتخب مصر تحت 17 عاما الفوز على تنزانيا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا للناشئين.

وأقيمت المباراة في مركز المنتخبات الوطنية

أحرز هدفي منتخب مصر بلال عطية وأحمد إيهاب.

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وتعد هذه التجربة الودية الثالثة للمنتخب بعد فوزه في المباراة الأولى على ليبيريا بنتيجة 6-2، وخسارته في الودية الثانية أمام تنزانيا بهدف.

ويستعد المنتخب الوطني تحت 17 عاما للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل.

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وجاءت القائمة كالتالي:

عمر عبدالعزيز - ياسين حاتم - حمزة الدجوي - مهند الشامي - معاذ فوزي - محمد شريف -فارس فخري - أدهم فريد - آدم محمد - نور أشرف -باسل مدحت - عمر العدوي -بلال عطية - أنس رشدي - كريم جمعة -عبدالعزيز الزغبي - محمد حمد - حمزة عبدالكريم - عبد الرحمن أبو اليزيد - زياد أيوب -يوسف تامر - عمر نبيل - عمر كمال - يوسف وجيه - عمر أمين - علي بسيوني -فادي وائل - عمرو عادل - أحمد إيهاب

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 17 عاما.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:

ضد جنوب إفريقيا 31 مارس

ضد بوركينا فاسو 3 أبريل

ضد الكاميرون 6 أبريل

وتأهل الفراعنة الصغار إلى البطولة بعد فوزهم ببطولة شمال إفريقيا.

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