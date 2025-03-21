دوري الأمم الأوروبية - لا مقاعد محسومة.. انتصار الدنمارك وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا تتعادل مع هولندا

حسم الانتصار نتيجة 3 مباريات في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 من أصل 4 مباريات.

وتتنافس 8 منتخبات على لقب النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، إذ سيتأهل الفائزون الأربعة لنصف النهائي في يونيو المقبل لتحديد البطل.

وانتصرت كرواتيا والدنمارك على أرضها ضد فرنسا والبرتغال على الترتيب. فيما حقق منتخب ألمانيا فوزا تاريخيا على إيطاليا في سان سيرو.

وأخيرا حسم التعادل نتيجة مواجهة هولندا ضد إسبانيا.

وستقام مباريات الإياب يوم الأحد المقبل لحسم المتأهلين لنصف النهائي.

كرواتيا × فرنسا

تحصل منتخب كرواتيا على ركلة جزاء مبكرة لكن أندري كراماريتش أهدرها في الدقيقة 8.

وسجل أنتي بودمير هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.

وفي نهاية الشوط الأول عزز المخضرم إيفان بيرسيتش من تقدم الكروات بهدف ثاني على يمين مايك مينيان.

ورغم عودة كيليان مبابي لارتداء قميص منتخب فرنسا إلا أنه لا زال دون أهداف مع الديوك في آخر 6 مباريات دولية.

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل إذ سيحتاج منتخب فرنسا وسط أنصاره الفوز بفارق 3 أهداف للعبور للدور المقبل.

إيطاليا × ألمانيا

في ملعب سان سيرو قلب منتخب ألمانيا تأخره لفوز بنتيجة 2-1 على إيطاليا.

وتقدم الأتزوري مبكرا في الدقيقة 9 بفضل هدف ساندرو تونالي.

وقلب الضيوف الطاولة في الشوط الثاني عن طريق البدلاء.

فسجل تيم كلينديسنت هدف التعادل بعد 4 دقائق من مشاركته من صناعة يوشوا كيميتش.

وفي الدقيقة 76 صنع كيميتش هدفا وتلك المرة سجل ليون جوريتسكا.

ولأول مرة يخسر منتخب إيطاليا على ملعبه بعدما أنهى الشوط الأول متقدما منذ نوفمبر 2012 عندما خسر في ودية من فرنسا آنذاك.

الدنمارك × البرتغال

واستطاع منتخب الدنمارك تحقيق الفوز على أرضه أمام كريستيانو رونالدو بهدف دون رد.

وأهدر كريستيان إريكسن فرصة التقدم في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني استطاع البديل راسموس هويلوند من تسجيل هدف اللقاء الوحيد والفوز.

ولأول مرة تنتصر الدنمارك على البرتغال منذ تصفيات يورو 2012.

هولندا × إسبانيا

على ملعب دي كيوب معقل فينورد عاد منتخب إسبانيا بتعادل مُرض أمام هولندا بنتيجة 2-2.

وتقدم بطل أوروبا بهدف سجله نيكو ويليامز في الدقيقة 9.

وأدرك كودي جاكبو التعادل في الدقيقة 28 من صناعة جاستن كلويفرت في ظهوره الدولي الأول.

وتعرض باو كوبارسي مدافع برشلونة للإصابة وعوضه ديان هوسين مدافع بورنموث في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني ومع بدايته قلب تيجاني رينديرز النتيجة بالهدف الثاني للطواحين.

وأكمل الهولنديون اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد جريل هاتو في الدقيقة 82.

وسجل البديل ميكيل ميرينو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+3، ليواصل منتخب إسبانيا سلسلة اللاهزيمة بـ 17 مباراة متتالية.