دوري الأمم الأوروبية - لا مقاعد محسومة.. انتصار الدنمارك وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا تتعادل مع هولندا
الجمعة، 21 مارس 2025 - 00:13
كتب : FilGoal
حسم الانتصار نتيجة 3 مباريات في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 من أصل 4 مباريات.
وتتنافس 8 منتخبات على لقب النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، إذ سيتأهل الفائزون الأربعة لنصف النهائي في يونيو المقبل لتحديد البطل.
وانتصرت كرواتيا والدنمارك على أرضها ضد فرنسا والبرتغال على الترتيب. فيما حقق منتخب ألمانيا فوزا تاريخيا على إيطاليا في سان سيرو.
وأخيرا حسم التعادل نتيجة مواجهة هولندا ضد إسبانيا.
وستقام مباريات الإياب يوم الأحد المقبل لحسم المتأهلين لنصف النهائي.
كرواتيا × فرنسا
تحصل منتخب كرواتيا على ركلة جزاء مبكرة لكن أندري كراماريتش أهدرها في الدقيقة 8.
وسجل أنتي بودمير هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.
بوديمير يعطي التقدم لكرواتيا 🔥#دوري_الأمم_الأوروبية #كرواتيا_فرنسا#UEFANationsLeague pic.twitter.com/XTZoNyeLdK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وفي نهاية الشوط الأول عزز المخضرم إيفان بيرسيتش من تقدم الكروات بهدف ثاني على يمين مايك مينيان.
🇭🇷🇫🇷
بيريسيتش يضاعف النتيجة في شباك فرنسا #دوري_الأمم_الأوروبية #كرواتيا_فرنسا#UEFANationsLeague pic.twitter.com/DSVvuFqXqr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
ورغم عودة كيليان مبابي لارتداء قميص منتخب فرنسا إلا أنه لا زال دون أهداف مع الديوك في آخر 6 مباريات دولية.
وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل إذ سيحتاج منتخب فرنسا وسط أنصاره الفوز بفارق 3 أهداف للعبور للدور المقبل.
إيطاليا × ألمانيا
في ملعب سان سيرو قلب منتخب ألمانيا تأخره لفوز بنتيجة 2-1 على إيطاليا.
وتقدم الأتزوري مبكرا في الدقيقة 9 بفضل هدف ساندرو تونالي.
⚽️ تونالي يعطي التقدم لإيطاليا#دوري_الأمم_الأوروبية #إيطاليا_ألمانيا #UEFANationsLeague pic.twitter.com/dKvNgbNvoJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وقلب الضيوف الطاولة في الشوط الثاني عن طريق البدلاء.
فسجل تيم كلينديسنت هدف التعادل بعد 4 دقائق من مشاركته من صناعة يوشوا كيميتش.
⚽️ رأسية كلينيست تسكن شباك إيطاليا #دوري_الأمم_الأوروبية #إيطاليا_ألمانيا #UEFANationsLeague pic.twitter.com/Y3PmlR6Lng— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وفي الدقيقة 76 صنع كيميتش هدفا وتلك المرة سجل ليون جوريتسكا.
غوريتسكا يضاعف النتيجة لصالح المنتخب الألماني #دوري_الأمم_الأوروبية #إيطاليا_ألمانيا #UEFANationsLeague pic.twitter.com/XPncrxqWML— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
ولأول مرة يخسر منتخب إيطاليا على ملعبه بعدما أنهى الشوط الأول متقدما منذ نوفمبر 2012 عندما خسر في ودية من فرنسا آنذاك.
الدنمارك × البرتغال
واستطاع منتخب الدنمارك تحقيق الفوز على أرضه أمام كريستيانو رونالدو بهدف دون رد.
وأهدر كريستيان إريكسن فرصة التقدم في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 24.
وفي الشوط الثاني استطاع البديل راسموس هويلوند من تسجيل هدف اللقاء الوحيد والفوز.
هويلوند يفتتح التسجيل لمنتخب الدنمارك ⚽️🇩🇰#دوري_الأمم_الأوروبية #الدنمارك_البرتغال pic.twitter.com/H0LjegLaKK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
ولأول مرة تنتصر الدنمارك على البرتغال منذ تصفيات يورو 2012.
هولندا × إسبانيا
على ملعب دي كيوب معقل فينورد عاد منتخب إسبانيا بتعادل مُرض أمام هولندا بنتيجة 2-2.
وتقدم بطل أوروبا بهدف سجله نيكو ويليامز في الدقيقة 9.
الهدف الأول لإسبانيا! 🇪🇸⚽
ويليامز يفتتح التسجيل ويشعل الأجواء! 🔥#دوري_الأمم_الأوروبية #هولندا_إسبانيا pic.twitter.com/rUe8zCMlog— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وأدرك كودي جاكبو التعادل في الدقيقة 28 من صناعة جاستن كلويفرت في ظهوره الدولي الأول.
خاكبو يدرك التعادل للمنتخب الهولندي 🇳🇱⚽️#دوري_الأمم_الأوروبية #هولندا_إسبانيا pic.twitter.com/oDFEcJ1K53— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وتعرض باو كوبارسي مدافع برشلونة للإصابة وعوضه ديان هوسين مدافع بورنموث في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني ومع بدايته قلب تيجاني رينديرز النتيجة بالهدف الثاني للطواحين.
رايندرز يضيف الهدف الثاني للمنتخب الهولندي 🔥🇳🇱#دوري_الأمم_الأوروبية #هولندا_إسبانيا pic.twitter.com/ytKdPFpbI8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وأكمل الهولنديون اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد جريل هاتو في الدقيقة 82.
وسجل البديل ميكيل ميرينو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+3، ليواصل منتخب إسبانيا سلسلة اللاهزيمة بـ 17 مباراة متتالية.