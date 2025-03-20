كأس العاصمة - إنبي يحقق فوزا غائبا أمام الأهلي منذ 2015 بهدف في +90

الخميس، 20 مارس 2025 - 23:44

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

انتصر إنبي في الثواني الأخيرة على الأهلي بهدف دون رد في ختام الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

سجل هدف الفوز الوحيد: أحمد زكي.

وتصدر إنبي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط قبل لقاء فاركو في الجولة الثانية.

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بينما تذيل الأهلي الترتيب بعد طلائع الجيش وفاركو الذين يحتلوا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة.

ولأول مرة ينتصر إنبي على الأهلي منذ 2015 عندما فاز آنذاك بهدف دون رد.

وحقق إنبي أول فوز له تحت قيادة حمزة الجمل بعد خسارة أول مباراة له أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر منذ أيام.

التشكيل

اعتمد سامي قمصان المدير الفني لـ الأهلي خلال اللقاء على عودة المصابين، فدفع بكل من محمد مجدي "أفشة" ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم.

وبدأ حمزة علاء في حراسة المرمى لتعويض غياب الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير لتواجدهم مع منتخب مصر.

فيما جلس علي معلول لأول مرة على مقاعد بدلاء الأهلي عقب تعافيه من الإصابة.

بينما بدأ إنبي بثلاثي هجومي مكون من رفيق كابو ومحمد شريف وأحمد أمين قفة.

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وصف المباراة

مرت أول 20 دقيقة دون أي خطورة على مرمى الحارسين.

وفي الدقيقة 28 أطلق أفشة تصويبة أبعدها كالوشا برأسية عن شباك رضا السيد.

وبعد 10 دقائق رد قفة بتصويبة مرت بجوار القائم الأيسر لحمزة علاء.

وفي الشوط الثاني كاد كالوشا أن يسجل هدفا عكسيا بتمريرة صوب المرمى مرت من الحارس لكنه جاءت في الشباك الخارجية ومرت بسلام في الدقيقة 48.

وتفوق قفة على حمزة علاء في التحام هوائي لكن رأسية مهاجم إنبي مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 60.

وشارك علي معلول في أولى تغييرات الأهلي رفقة كريم وليد بدلا من عمرو السولية ويحيى عطية الله في الدقيقة 63.

وتألق حمزة علاء في التصدي لفرصة محمد شريف بعد تسديدة أرضية في الدقيقة 66.

وكاد أن يتقدم الأهلي بهدف أول بعد عرضية أرضية من معلول سددها أفشة صوب المرمى لكنها ارتطمت بقدم سمير محمد مهاجم الأهلي المتسلل لتضيع على أصحاب الأرض فرصة التقدم بغرابة في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 90+1 سجل البديل أحمد زكي أول أهداف اللقاء وهدف الفوز بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس ليخطف الفوز للفريق البترولي.

الأهلي إنبي كأس عاصمة مصر
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