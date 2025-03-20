تصفيات كأس العالم – الدوسري يعيد الانتصارات لـ السعودية.. وقطر تكتسح كوريا الشمالية بخماسية

الخميس، 20 مارس 2025 - 23:20

كتب : FilGoal

أكرم عفيف - قطر

انتصر منتخب السعودية بهدف دون رد على الصين، فيما اكتسح منتخب قطر ضيفه كوريا الشمالية بخماسية مقابل هدف في تصفيات كأس العالم 2026.

واستعاد الأخضر السعودي الانتصارات من جديد بعد 4 مباريات دون فو بواقع تعادلين وهزيمتين.

وخاض منتخب الصين الشوط الثاني بنقص عددي بعد طرد لين ليانجمينج في الدقيقة 45+1.

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وسجل سالم الدوسري هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 50 من صناعة سعود عبد الحميد.

الفوز رفع رصيد السعودية لـ 9 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة عن أستراليا صاحبة الوصافة.

علما بأن اليابان تأهلت بشكل رسمي كأول الواصلين للنسخة الجديدة من كأس العالم 2026 برصيد 19 نقطة في الصدارة.

ولحساب المجموعة الأولى اكتسح منتخب قطر ضيفه كوريا الشمالية بنتيجة 5-1.

الفوز رفع رصيد قطر لـ 10 نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات الثالث.

وتقدم العنابي في الشوط الأول عن طريق أكرم عفيف وأحمد الجنهي وهدف عكسي لكيم يو سونج في الدقائق 17 و23 و34.

وأضاف أحمد الراوي الهدف الرابع في الدقيقة 56، وأنهى أحمد علاء اللقاء بالهدف الخامس في الدقيقة 66.

وتألق عفيف في اللقاء بافتتاح التسجيل وصناعة 3 أهداف.

وقلص باك كوانج هون النتيجة بهدف في الدقيقة 87.

الخسارة جعلت كوريا الشمالية في ذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين وبخسارة رابعة على التوالي.

أكرم عفيف قطر السعودية تصفيات كأس العالم 2026
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