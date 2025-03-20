تصفيات كأس العالم – الدوسري يعيد الانتصارات لـ السعودية.. وقطر تكتسح كوريا الشمالية بخماسية
الخميس، 20 مارس 2025 - 23:20
كتب : FilGoal
انتصر منتخب السعودية بهدف دون رد على الصين، فيما اكتسح منتخب قطر ضيفه كوريا الشمالية بخماسية مقابل هدف في تصفيات كأس العالم 2026.
واستعاد الأخضر السعودي الانتصارات من جديد بعد 4 مباريات دون فو بواقع تعادلين وهزيمتين.
وخاض منتخب الصين الشوط الثاني بنقص عددي بعد طرد لين ليانجمينج في الدقيقة 45+1.
وسجل سالم الدوسري هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 50 من صناعة سعود عبد الحميد.
الفوز رفع رصيد السعودية لـ 9 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة عن أستراليا صاحبة الوصافة.
علما بأن اليابان تأهلت بشكل رسمي كأول الواصلين للنسخة الجديدة من كأس العالم 2026 برصيد 19 نقطة في الصدارة.
هدف |
منتخب السعودية يتقدم 1 - 0 على الصين عبر سالم الدوسري في الدقيقة 50#السعودية_الصين#تصفيات_مونديال2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/7nPNitoEXQ— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 20, 2025
ولحساب المجموعة الأولى اكتسح منتخب قطر ضيفه كوريا الشمالية بنتيجة 5-1.
الفوز رفع رصيد قطر لـ 10 نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات الثالث.
وتقدم العنابي في الشوط الأول عن طريق أكرم عفيف وأحمد الجنهي وهدف عكسي لكيم يو سونج في الدقائق 17 و23 و34.
وأضاف أحمد الراوي الهدف الرابع في الدقيقة 56، وأنهى أحمد علاء اللقاء بالهدف الخامس في الدقيقة 66.
وتألق عفيف في اللقاء بافتتاح التسجيل وصناعة 3 أهداف.
وقلص باك كوانج هون النتيجة بهدف في الدقيقة 87.
الخسارة جعلت كوريا الشمالية في ذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين وبخسارة رابعة على التوالي.
أهداف المباراة |
منتخبنا الوطني 5 - 1 كوريا الشمالية#تصفيات_مونديال2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/9JYxiGqgvq— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 20, 2025