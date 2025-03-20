بعد 306.. معلول يعود للمشاركة في المباريات بقميص الأهلي

الخميس، 20 مارس 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي

عاد علي معلول للمشاركة في المباريات بقميص الأهلي بعدما حل بديلا أمام إنبي في كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الأهلي مع إنبي على استاد السلام في لقاء مؤجل من الجولة الأولى.

وتواجد معلول في قائمة المباراة لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة.

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وبدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، وشارك في الدقيقة 63 بدلا من يحيى عطية الله الذي عاد أيضا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بكسر في عظام الوجه.

ولأول مرة يخوض معلول مباراة بقميص الأهلي منذ 306 يوما أي 10 أشهر ويومين عقب تعرضه للإصابة بقميص الأهلي أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وتعرض معلول للإصابة بقطع جزئي في وتر أكيليس، وغاب عن قائمة الأهلي المحلية والإفريقية في النصف الأول من الموسم.

وتم قيد معلول محليا وإفريقيا في النصف الثاني من الموسم لكن إصابة عضلية جديدة أخرت مشاركته في المباريات.

يذكر أن سامي قمصان يقود الأهلي فنيا في ظل غياب مارسيل كولر المدير الفني لحصوله على إجازة.

ويخوض معلول مباراته رقم 288 بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحقق مع الأهلي 21 لقبا متنوعا.

علي معلول الأهلي إنبي كأس عاصمة مصر
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