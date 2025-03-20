تصفيات كأس العالم – إثارة الوقت الضائع تقود العراق لتعادل قاتل مع الكويت

الخميس، 20 مارس 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

مباراة العراق وفلسطين - أيمن حسين

خطف منتخب العراق نقطة مثيرة على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره الكويتي بنتيجة 2-2 ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتراجع منتخب العراق للمركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن الأردن الذي انتصر على فلسطين بنتيجة 3-1. (شاهد الأهداف)

فيما ظل منتخب الكويت دون فوز ومحتلا للمركز الخامس وقبل الأخير من التصفيات برصيد 5 نقاط.

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ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لكأس العالم 2026، فيما يخوض أصحاب المركزين الثالث والرابع مرحلة الملحق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف يوسف نصر في الدقيقة 39 بعد عرضية متقنة.

وعزز اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة 70 بالهدف الثاني للكويت بعد سلسلة تمريرات سريعة وتسديدة رائعة في الشباك.

واحتسب الحكم 11 دقيقة وقتا بدلا من الضائع ما منح للعراق فرصة أكبر للضغط من أجل العودة.

وقلص أكام هاشم الفارق في الدقيقة 90+3 بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد 8 دقائق سجل إبراهيم بايش التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

المباراة لم تنته بعد إذ تعرض عبد الرحمن الفاضلي لاعب الكويت للطرد في الدقيقة 90+14 لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق في لقاء شهد 9 بطاقات ملونة.

العراق الكويت تصفيات كأس العالم
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