تصفيات كأس العالم - الأردن ينتصر على فلسطين بمشاركة ثلاثي الدوري المصري

حقق منتخب الأردن انتصارا ثمينا على حساب فلسطين بنتيجة 3-1 في الجولة 7 من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهد اللقاء مشاركة وسام أبو علي مهاجم الأهلي وحامد حمدان لاعب وسط بتروجت في اللقاء بشكل أساسي مع منتخب فلسطين.

الفوز رفع رصيد النشامى لـ 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن العراق.

بينما ظل المنتخب الفلسطيني في ذيل الترتيب برصيد 3 نقاط ودون أي انتصار.

وتقدم منتخب الأردن مبكرا عن طريق يزن العرب الذي حوّل عرضية موسى التعمري في الشباك في الدقيقة 3.

وبعد 8 دقائق أضاف عبد الله نصيب -مدافع الاتحاد السكندري السابق- هدف الأردن الثاني.

وقلص تامر صيام الفارق للفدائي في الدقيقة 33 من عرضية أحمد طه.

وأنهى موسى التعمري أهداف اللقاء في الدقيقة 45+3 بالهدف الثالث للنشامى.

وفي الدقيقة 69 تحصل حمدان على بطاقة صفراء وعوضه أبو وردة في الدقيقة 72.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء شارك بدر موسى لاعب وسط بتروجت في اللقاء في آخر التبديلات الفلسطينية.

ويحل منتخب الأردن ضيفا على كوريا الجنوبية متصدرة الترتيب في الجولة المقبلة.

فيما يستضيف منتخب فلسطين ضيفه العراق في الأردن يوم الثلاثاء المقبل.