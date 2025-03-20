الزيمبابوية كوفنتري تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية كأول سيدة
الخميس، 20 مارس 2025 - 22:07
كتب : FilGoal
فازت الزيمبابوية كريستي كوفنتري بمنصب رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كأول سيدة، وأول شخص من القارة الإفريقية يتولى هذا المنصب الرفيع.
وزيرة الرياضة في زيمبابوي التي فازت من قبل بميداليتين أولمبيتين ذهبيتين في السباحة حسمت فوزها بالانتخابات التي أقيمت يوم الخميس باليونان.
وخاضت كوفنتري - 41 عاما - الانتخابات أمام 6 مرشحين آخرين لخلافة الألماني توماس باخ في المنصب.
وتنتهي ولاية باخ الذي استمر لمدة 12 عاما في المنصب يوم 23 يونيو المقبل.
وتتواجد كوفنتري في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ 2013.
الزيمبابوية هي الرئيسة العاشرة في تاريخ اللجنة الأولمبية الدولية.
ستبقى كوفنتري في منصب رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية حتى عام 2033.
ويمكنها الترشح لولاية جديدة تمتد لـ4 أعوام.
نرشح لكم
كرة طائرة - تحديد مواعيد نهائيات كأس مصر للسيدات الأعلى للإعلام يعلن إيقاف معلق قمة الطائرة.. واستدعاء مسؤول صفحة الزمالك للتحقيق لن تغيب.. إدراج الملاكمة مجددا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 كرة يد - تقرير صربي: أحمد سيسا يتمم اتفاقه للانتقال إلى الدوري الألماني كرة يد - الاتحاد المصري يعلن مواعيد ربع نهائي كأس مصر كرة طائرة - تحديد مواعيد سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي وبتروجت كرة طائرة - الأهلي إلى نهائي الدوري بعد الفوز على الزمالك في مباراة الحسم 3-0 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري