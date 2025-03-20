الزيمبابوية كوفنتري تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية كأول سيدة

فازت الزيمبابوية كريستي كوفنتري بمنصب رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كأول سيدة، وأول شخص من القارة الإفريقية يتولى هذا المنصب الرفيع.

وزيرة الرياضة في زيمبابوي التي فازت من قبل بميداليتين أولمبيتين ذهبيتين في السباحة حسمت فوزها بالانتخابات التي أقيمت يوم الخميس باليونان.

وخاضت كوفنتري - 41 عاما - الانتخابات أمام 6 مرشحين آخرين لخلافة الألماني توماس باخ في المنصب.

وتنتهي ولاية باخ الذي استمر لمدة 12 عاما في المنصب يوم 23 يونيو المقبل.

وتتواجد كوفنتري في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ 2013.

الزيمبابوية هي الرئيسة العاشرة في تاريخ اللجنة الأولمبية الدولية.

ستبقى كوفنتري في منصب رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية حتى عام 2033.

ويمكنها الترشح لولاية جديدة تمتد لـ4 أعوام.