منتخب مصر بزيه التقليدي ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تحدد الزي الذي سيرتديه منتخب مصر في مواجهة إثيوبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيويبا مساء الجمعة في الحادية عشر مساءً.

ويقام اللقاء في ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات.

🔴📸 | منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وإثيوبيا بالأخضر 🇪🇬 أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب إثيوبيا المقرر لها الحادية عشر مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأسود بينما يرتدي منتخب إثيوبيا… pic.twitter.com/N1ZkVmPsYw — EFA.eg (@EFA) March 20, 2025

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

موعد المباراة

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

المباراة الأولى ضد إثيوبيا ستقام الساعة 11 مساء يوم الجمعة.

بينما تقام المباراة الثانية ضد سيراليون في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.

القناة الناقلة

وتذيع قنوات أون سبورت مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا وسيراليون.