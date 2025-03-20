منتخب مصر بزيه التقليدي ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

الخميس، 20 مارس 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تحدد الزي الذي سيرتديه منتخب مصر في مواجهة إثيوبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيويبا مساء الجمعة في الحادية عشر مساءً.

ويقام اللقاء في ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
في مصلحة منتخب مصر.. سيراليون تهزم غينيا بيساو قبل ملاقاة الفراعنة إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وإثيوبيا وسام أبو علي يختار من الأفضل في مصر بين زيزو وإمام عاشور كرة طائرة - تحديد مواعيد نهائيات كأس مصر للسيدات

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

موعد المباراة

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

المباراة الأولى ضد إثيوبيا ستقام الساعة 11 مساء يوم الجمعة.

بينما تقام المباراة الثانية ضد سيراليون في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.

القناة الناقلة

وتذيع قنوات أون سبورت مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا وسيراليون.

منتخب مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم 2020
نرشح لكم
منتخب مصر تحت 17 عاما ينتصر على تنزانيا وديا في مصلحة منتخب مصر.. سيراليون تهزم غينيا بيساو قبل ملاقاة الفراعنة إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وإثيوبيا حوار مطول مع حسام حسن حول صلاح ومرموش والتتويج بأمم إفريقيا والتأهل للمونديال 24 لاعبا في قائمة منتخب السيدات لمواجهتي الأردن وديا كباكا: أعتذر عن إهدار ركلة الجزاء.. ونستهدف الفوز بـ إفريقيا والتأهل لكأس العالم دورة قطر الودية - منتخب مصر للشباب يهدر فرصة الفوز على قطر الأولمبي ويتعادل معه انتهت دورة قطر الدولية - مصر للشباب (1)-(1) قطر الأولمبي.. تعادل الفراعنة
أخر الأخبار
منتخب مصر تحت 17 عاما ينتصر على تنزانيا وديا 17 دقيقة | منتخب مصر
دوري الأمم الأوروبية - لا مقاعد محسومة.. انتصار الدنمارك وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا تتعادل مع هولندا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العاصمة - إنبي يحقق فوزا غائبا أمام الأهلي منذ 2015 بهدف في +90 49 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – الدوسري يعيد الانتصارات لـ السعودية.. وقطر تكتسح كوريا الشمالية بخماسية ساعة | آسيا
بعد 306.. معلول يعود للمشاركة في المباريات بقميص الأهلي ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – إثارة الوقت الضائع تقود العراق لتعادل قاتل مع الكويت ساعة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم - الأردن ينتصر على فلسطين بمشاركة ثلاثي الدوري المصري ساعة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم - سجل وصنع.. لاعب سموحة يقود بنين للتعادل مع زيمبابوي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 2 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة