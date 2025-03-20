تصفيات كأس العالم - منتخب إيران يقترب من التأهل بإسقاط الإمارات.. وفوز أوزبكي ثمين

أصبح منتخب إيران قريبا من التأهل لكأس العالم 2026 بعدما انتصر على الإمارات بثنائية دون مقابل يوم الخميس.

وحل المنتخب الإماراتي ضيفا على نظيره الإيراني ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

وتوقفت المباراة بعد مرور 10 دقائق فقط من بدايتها، بسبب عطل في إضاءة الملعب.

وبعد إصلاح العطل احتسب الحكم 29 دقيقة كوقت بدل ضائع.

وشهدت الدقيقة 27 من الوقت بدل الضائع تسجيل سردار أزمون لهدف التقدم لإيران.

وأضاف محمد موهيبي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ورفع منتخب إيران رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة.

ويحتاج المنتخب الإيراني لنقطة وحيدة من مبارياته الـ3 المتبقية، ليتأهل رسميا إلى كأس العالم.

في حالة تأهل إيران لمونديال 2026 سيكون الظهور السابع عبر التاريخ.

فيما تجمد رصيد الإمارات عند 10 نقاط.

فوز أوزبكي

وانتصر منتخب أوزبكستان على ضيفه منتخب قرغيزستان بهدف دون مقابل.

وسجل خودجي ديانوف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وبذلك رفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 16 نقطة في الوصافة.

وتقام المباراة الثالثة لهذه المجموعة في هذه الجولة بين قطر وكوريا الشمالية.

ويتأهل المتصدر والوصيف إلى المونديال مباشرة، فيما يلعب الثالث والرابع ملحقا قاريا يضم 6 منتخباتـ على أن يصعد المتصدر والوصيف لكأس العالم.