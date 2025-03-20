تهديد بطرد المشجعين.. قميص كريستيانو يثير أزمة في الدنمارك

الخميس، 20 مارس 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

هدد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بطرد المشجعين الذين يرتدون قميص كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال في مواجهة البلدين بدوري الأمم الأوروبي.

وقال إريك بروجر راسموسين الرئيس التنفيذي للاتحاد الدنماركي في تصريحاته لقناة تي في 2 سبورت الدنماركية: "إن تواجد مشجعون دنماركيون يشجعون البرتغال فهم يخاطرون بطردهم من المدرجات".

وكشف "لكن لن نمنع الأطفال من الحضور إن ارتدوا قميص رونالدو".

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وأوضح "لدينا توقع واضح بشأن ملعب باركين، وهو أن يرتدي الجميع اللونين الأحمر والأبيض".

وتابع "نتفهم أن هناك العديد من الجماهير وخصوصا الأطفال يرون كريستيانو رونالدو قدوة لهم ويريدون ارتداء قميصه".

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة منافسه الدنمارك مرتين في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب البرتغال منافسه الدنمارك اليوم الخميس في ملعب الأخير.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 23 مارس في البرتغال.

كريستيانو رونالدو البرتغال الدنمارك
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