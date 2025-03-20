التشكيل - يامال يقود الثلاثي الكتالوني في صفوف إسبانيا أمام هولندا

الخميس، 20 مارس 2025 - 21:37

كتب : FilGoal

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أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد جيريمي فريمبونج ظهير باير ليفركوزن في خط الهجوم، رفقة ممفيس ديباي مهاجم كورينثيانز البرازيلي وكودي جاكبو نجم ليفربول.

وجاء تشكيل الطواحين كالتالي:

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حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: لوتشاريل جيرترويدا - يان باول فان هيكي - فيرجيل فان دايك - جوريل هاتو

خط الوسط: تيجاني ريندرز - جاستن كلويفرت - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: جيريمي فريمبونج - ممفيس ديباي - كودي جاكبو

على الجانب الآخر يتواجد ثلاثي برشلونة باو كوبارسي وبيدري ولامين يامال في التشكيل الأساسي للماتادور.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو - روبن لو نورمان - باو كوبارسي - مارك كوكوريا

خط الوسط: مارتن زوبيمندي - بيدري - فابيان رويز

خط الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب اليوم الخميس في هولندا.

ثم يقام لقاء الإياب يوم الأحد 23 مارس في إسبانيا.

لامين يامال الدوري الإسباني برشلونة
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