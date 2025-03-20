في الجول يكشف - هل تولى محمد نجيب منصبا في الجهاز الفني لـ الأهلي

الخميس، 20 مارس 2025 - 21:31

كتب : أحمد الخولي

محمد نجيب - سامي قمصان - الأهلي

ظهر محمد نجيب لاعب الأهلي السابق ضمن أسماء الجهاز الفني للفريق خلال مواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر.

ويلتقي إنبي مع الأهلي على استاد السلام في التاسعة والنصف مساءً.

فهل تولى نجيب منصبا في الجهاز الفني للأهلي مؤخرا؟ هذا ما يجيبه لكم FilGoal.com.

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ووفقا قائمة الأهلي في المباراة فإن محمد نجيب يتولى منصب المدرب المساعد خلال المباراة.

وحسبما علم FilGoal.com يتواجد نجيب بشكل مؤقت في الجهاز الفني للأهلي رفقة سامي قمصان الذي سيقود الفريق فنيا في غياب السويسري مارسيل كولر ومساعديه الأجانب لحصولهم على إجازة.

ويشغل نجيب منصبا في قطاع ناشئين الأهلي حيث شغل منصب المدرب العام للجهاز الفني لفريق 2005.

صاحب الـ 42 عاما اعتزل العام الماضي بعدما لعب لفرق غزل المحلة واتحاد الشرطة والأهلي والجونة والداخلية.

وحقق نجيب مع الأهلي 13 لقبا متنوعا، كما شارك في كأس العالم للأندية مرتين في 2012 و2013.

وسبق أن مثل منتخب مصر في 15 مباراة دولية في الفترة من 2010 وحتى 2014.

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