الهلال يختبر ميتروفيتش وسافيتش في وديتين خلال التوقف الدولي

الخميس، 20 مارس 2025 - 21:25

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - علي البليهي - الهلال السعودي

يختبر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال جاهزية الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومواطنه سيرجي سافيتش، وياسر الشهراني في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي.

ويلعب الهلال وديا أمام فريق الزلفي وفريق والدرعية يومي 25 و29 من مارس الجاري.

وذكرت جريدة الرياضية أن المدرب البرتغالي يرغب في تجهيز الثلاثي قبل مواجهة النصر، 4 أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

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يذكر أن ميتروفيتش، عانى من مشكلة في القلب بعد عودته من الإصابة أمام الفيحاء عقب الانتصار 2ـ0 ضمن الجولة الـ 24، ولم يشارك في مواجهتي باختاكور الأوزبكي آسيويا، والتعاون محليا.

في حين، غاب سافيتش بسبب إصابةٍ في العضلة الخلفية، تعرَّض لها خلال مباراة باختاكور في طشقند.

إلى ذلك، يستأنف لاعبو الهلال تدريباتهم، الجمعة، بعد راحة الأيام الخمسة التي مُنحت لهم من قِبل الجهاز الفني عقب الفراغ من مواجهة التعاون.

ويحتل الهلال المركز الثاني في قائمة الدوري السعودي برصيد 57 نقطةً، بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

ويخوض الأزرق، بعد استئناف الدوري، أربع مباريات أمام النصر، والاتفاق، والخليج، والشباب، قبل أن يشارك في الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا في جدة حيث يواجه جوانغجو الكوري الجنوبي، 25 أبريل المقبل.

الهلال ألكسندر ميتروفيتش سيرجي سافيتش
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