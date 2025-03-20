انتهت كأس العاصمة - الأهلي (0)-(1) إنبي.. فوز قاتل

الخميس، 20 مارس 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر.

ويلتقي إنبي مع الأهلي على استاد السلام في التاسعة والنصف مساءً.

وتأجلت المباراة من قبل بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونينتال 2024 في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي.

أخبار متعلقة:
تشكيل إنبي - ثلاثي في الهجوم أمام الأهلي ضمن خيارات حمزة الجمل تشكيل الأهلي - ظهور معلول الأول منذ الإصابة وعودة أفشة وعطية الله أمام إنبي التشكيل - عودة مبابي بعد طول غياب في قيادة هجوم فرنسا أمام كرواتيا التشكيل - ثنائي في هجوم إيطاليا.. وبوركاردت يقود ألمانيا في ربع نهائي الأمم الأوروبية

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والتي تضم فاركو وطلائع الجيش.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

--

انتهت

ق 90+1: جووول أحمد زكي يسجل الأول لإنبي

ق 72: سمير محمد يهدر على الأهلي فرصة التقدم بعدما أوقف تسديدة أفشة من على خط المرمى في موقف تسلل

ق 66: حمزة علاء يتصدى لفرصة محمد شريف

ق 63: عودة معلول.. ومشاركته بدلا من يحيى عطية الله

ق 60: قفة يتفوق على حمزة علاء لكن رأسيته تمر بجوار القائم

ق 48: تمريرة خاطئة من كالوشا صوب مرماه تأتي في الشباك الخارجية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: تسديدة من قفة تمر بجوار القائم الأيسر لحمزة علاء

ق 28: تسديدة من أفشة ورأسية كالوشا تبعد الكرة لركنية

ق 20: لا خطورة على مرمى الفريقين

بداية اللقاء

الأهلي إنبي كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
أحمد زكي: الفوز على الأهلي سيفرق مع إنبي معنويا في الدوري كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة كأس العاصمة - إنبي يحقق فوزا غائبا أمام الأهلي منذ 2015 بهدف في +90 بعد 306.. معلول يعود للمشاركة في المباريات بقميص الأهلي في الجول يكشف - هل تولى محمد نجيب منصبا في الجهاز الفني لـ الأهلي تشكيل إنبي - ثلاثي في الهجوم أمام الأهلي ضمن خيارات حمزة الجمل وسام أبو علي يختار من الأفضل في مصر بين زيزو وإمام عاشور الزمالك يستعيد فتوح قبل مواجهة بتروجت
أخر الأخبار
دي يونج: طلبت الخروج لهذا السبب.. ونستطيع الفوز على إسبانيا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: برشلونة لن يعود لـ كامب نو خلال الموسم الجاري 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تقارير: رغم تفاؤل دي لا فوينتي.. كوبارسي مهدد بالغياب عن مباراة الأزمة أمام أوساسونا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - بمشاركة ديانج.. مالي تستعيد الانتصارات أمام جُزر القُمر 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - لاعب الكويت يوضح حقيقة الإساءة لعلم العراق 20 دقيقة | الوطن العربي
استبعاد كنو وكادش قبل لقاء السعودية واليابان 32 دقيقة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم - أنجولا تخطف نقطة مثيرة أمام ليبيا 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
أحمد زكي: الفوز على الأهلي سيفرق مع إنبي معنويا في الدوري 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 2 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة