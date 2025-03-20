التشكيل - ثنائي في هجوم إيطاليا.. وبوركاردت يقود ألمانيا في ربع نهائي الأمم الأوروبية

الخميس، 20 مارس 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

إيطاليا - ألمانيا

يواصل لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ منتخب إيطاليا الاعتماد على خطة 3-5-2 في مواجهة ألمانيا بربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع ألمانيا في ملعب سان سيرو في مباراة الذهاب قبل خوض الإياب الأسبوع المقبل بألمانيا.

ويبدأ جياكومو راسبادوري في الهجوم بجوار مويس كين لتعويض غياب ماتيو ريتيجي هداف الدوري الإيطالي المصاب.

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بينما يتواجد جوناثان بوركاردت مهاجم ماينز في هجوم ألمانيا ومن خلفه الثلاثي: نديم أميري – جمال موسيالا – ليروي ساني.

وجاء تشكيل إيطاليا

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ريكاردو كالافيوري – أليساندرو باستوني – جيوفاني دي لورينزو

الوسط: ديستني أودوجي – ساندرو تونالي – نيكولو روفيلا – نيكولو باريلا – ماتيو بوليتانو

الهجوم: جياكومو راسبادوري – مويس كين

فيما جاء تشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: أوليفر باومان

الدفاع: يوشوا كيميتش – جوناثان تاه – أنطونيو رودريجر – ديفيد راوم

الوسط: باسكال جروس – ليون جوريتسكا

أمامهما: نديم أميري – جمال موسيالا – ليروي ساني

الهحوم: جوناثان بوركاردت

ولم يحقق منتخبا ألمانيا وإيطاليا من قبل لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين انتهت بانتصار ألمانيا بنتيجة 5-2 في النسخة الماضية من المسابقة وهو أول انتصار رسمي لألمانيا على إيطاليا في بطولة كبرى تاريخيا.

إيطاليا ألمانيا التشكيل دوري الأمم الأوروبية
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