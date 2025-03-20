تشكيل إنبي - ثلاثي في الهجوم أمام الأهلي ضمن خيارات حمزة الجمل

الخميس، 20 مارس 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

فريق إنبي

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي تشكيل فريقه ضد الأهلي في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويلتقي إنبي مع الأهلي على استاد السلام في التاسعة والنصف مساءً.

وجاء تشكيل الأهلي

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حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: خالد أحمد - أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" – مصطفى دويدار

الوسط: أحمد العجوز – علي محمود – علي إيهاب

الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين قفة - محمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء: عبد الرحمن سمير – أحمد زكي – حسام غانم – محمد سمير – صلاح زايد -شيكو محارب – أحمد جمال – تيندري مونوفو – محمود عصام

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وتأجلت المباراة من قبل بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونينتال 2024 في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والتي تضم فاركو وطلائع الجيش.

ويتأهل أول وثاني الترتيب لربع نهائي البطولة التي تحول اسمها لكأس عاصمة مصر بدلا من كأس الرابطة المصرية.

إنبي كأس عاصمة مصر تشكيل إنبي
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