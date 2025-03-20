التشكيل - عودة مبابي بعد طول غياب في قيادة هجوم فرنسا أمام كرواتيا

دوري الأمم الأوروبية - لا مقاعد محسومة.. انتصار الدنمارك وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا تتعادل مع هولندا

تهديد بطرد المشجعين.. قميص كريستيانو يثير أزمة في الدنمارك

التشكيل - يامال يقود الثلاثي الكتالوني في صفوف إسبانيا أمام هولندا

التشكيل - ثنائي في هجوم إيطاليا.. وبوركاردت يقود ألمانيا في ربع نهائي الأمم الأوروبية

تأجل ظهوره الأول.. استبعاد أسينسيو من قائمة مباراة إسبانيا وهولندا