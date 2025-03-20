التشكيل - عودة مبابي بعد طول غياب في قيادة هجوم فرنسا أمام كرواتيا
الخميس، 20 مارس 2025 - 20:49
كتب : FilGoal
أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن تشكيل فريقه لمواجهة كرواتيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبي.
ويعود كيليان مبابي نجم ريال مدريد إلى صفوف الديوك للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.
وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:
حراسة المرمى: مايك مينيان
خط الدفاع: جول كوندي - إبراهيما كوناتي - ويليام ساليبا - لوكاس ديني
خط الوسط: ماتيو جندوزي - أوريليان تشواميني - أدريون رابيو
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - راندال كولو مواني
فيما جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش
خط الدفاع: جوسيب ستانيسيتش - دوي كاليتا كار - جوسيب سوتالو - يوشكو جفارديول
خط الوسط: لوكا مودريتش - ماتيو كوفاسيتش
أمامهما - أندري كراماريتش - مارتن باتورينا - إيفان بيريسيتش
خط الهجوم: أنتي بوديمير
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