تشكيل الأهلي - ظهور معلول الأول منذ الإصابة وعودة أفشة وعطية الله أمام إنبي

الخميس، 20 مارس 2025 - 20:34

كتب : حسام نور الدين

علي معلول

أعلن النادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت قائمة المباراة تواجد الظهير التونسي علي معلول على مقاعد البدلاء.

ويتواجد التونسي في قائمة الأهلي لأول مرة هذا الموسم بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة منذ نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي في مايو الماضي.

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كما عاد محمد مجدي "أفشة" ويحيى عطية الله بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: عمر كمال - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - يحيى عطية الله

خط الوسط: عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - أحمد رضا

خط الهجوم: سمير محمد

البدلاء: كريم وليد - علي معلول - مصطفى مخلوف - محمد زعلوك - حسام عادل - محمد أحمد سعد - هشام مصطفى - معاذ عطية - محمود لبيب

ويقود سامي قمصان المدرب العام الفريق فنيا أمام إنبي في غياب مارسيل كولر المدير الفني الذي سافر إلى سويسرا مؤخرا.

وتأجلت المباراة من قبل بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونينتال 2024 في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والتي تضم إنبي وفاركو وطلائع الجيش.

ويتأهل أول وثاني الترتيب لربع نهائي البطولة التي تحول اسمها لكأس عاصمة مصر بدلا من كأس الرابطة المصرية.

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