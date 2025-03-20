نهاية موسم ديبالا؟

الخميس، 20 مارس 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

أوضح نادي روما أن مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا سيخضع لعملية جراحية ستبعده لفترة عن الملاعب.

وأفاد نادي روما عبر موقعه: "سيخضع باولو ديبالا لعملية جراحية بعد الإصابة العضلية في فخذه الأيسر التي تعرض لها بمواجهة كالياري".

وأضاف "اتفق اللاعب والنادي على أن هذا هو أفضل مسار للتعافي الأمثل".

فيما أشارت تقارير إيطالية عديدة أن ديبالا لن يشارك مجددا مع الذئاب هذا الموسم.

ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما ودع بطولة الدوري الأوروبي علي يد أتليتك بلباو الأسبوع الماضي.

وشارك ديبالا في 36 مباراة مع روما هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وسجل النجم الأرجنتيني 8 أهداف وصنع 4.

باولو ديبالا روما الأرجنتين
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