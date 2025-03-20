في مصلحة منتخب مصر.. سيراليون تهزم غينيا بيساو قبل ملاقاة الفراعنة

صبت نتيجة مباراة سيراليون وغينيا بيساو في صالح منتخب مصر قليلا، بعدما تمكن المنتخب السيراليوني من إسقاط ضيفه بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

فوز منتخب سيراليون على منتخب غينيا بيساو أوقف رصيد الأخير عند 6 نقاط، لكنه رفع رصيد سيراليون إلى 8 نقاط قبل ملاقاة مصر يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

في حالة فوز منتخب مصر على إثيوبيا يوم الجمعة وسيراليون الثلاثاء سيرفع رصيده إلى 16 نقطة ويغرد وحيدا في الصدارة.

ويملك المنتخب المصري حاليا 10 نقاط من 4 مباريات، مقابل 8 لسيراليون.

وافتتح مصطفى بندو التسجيل لمنتخب سيراليون في الدقيقة 19 من المباراة التي أقيمت في ليبيريا لعدم أهلية ملاعب سيراليون.

وأضاف موسى كمارا ثاني أهداف سيراليون في الدقيقة 61.

بعدها بـ8 دقائق قلص تمبر مونتيرو النتيجة.

لكن إبراهيم توراي سجل هدف قتل المباراة لسيراليون في الدقيقة 96.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة يوم الجمعة بمباراة إثيوبيا ضد مصر، وبوركينا فاسو ضد جيبوتي.

فيما يستقبل منتخب غينيا بيساو نظيره بوركينا فاسو في الجولة السادسة يوم الاثنين المقبل.