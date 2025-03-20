تأجل ظهوره الأول.. استبعاد أسينسيو من قائمة مباراة إسبانيا وهولندا

الخميس، 20 مارس 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

تأكدت عدم مشاركة راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد مع منتخب إسبانيا أمام هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

راؤول أسينسيو

النادي : ريال مدريد

إسبانيا

وينتظر مدافع ريال مدريد الواعد ظهوره الأول بقميص "لا روخا" بعد استدعائه للمرة الأولى لصفوف المنتخب في توقف مارس الدولي الجاري.

ولكن حالت قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بينه وبين هذا الظهور، حيث تضم قائمة إسبانيا 26 لاعبا، بينما يحدد "يويفا" قائمة المباراة بـ 23 لاعبا كحد أقصى.

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وبالتالي، خرج فيران توريس جناح برشلونة، وييريمي بينو جناح فياريال، برفقة أسينسيو من قائمة المباراة.

قائمة الماتادور كانت قد شهدت استبعاد إنيجو مارتينيز مدافع برشلونة بسبب الإصابة، لينضم دين هويسن مدافع بورنموث الإنجليزي بدلا منه.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب اليوم الخميس في هولندا.

ثم يقام لقاء الإياب يوم الأحد 23 مارس في إسبانيا.

راؤول أسينسيو ريال مدريد منتخب إسبانيا دوري الأمم الأوروبية
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