الزمالك يستعيد فتوح قبل مواجهة بتروجت

شارك أحمد فتوح مدافع الزمالك في مران فريقه يوم الخميس بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بتروجت.

وغاب فتوح عن مباريات الزمالك الماضية، وكذلك تم استبعاده من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة.

وذكر نادي الزمالك عبر مركزه الإعلامي أن فتوح شارك في المران الذي أقيم عصر يوم الخميس على ملعب النادي.

وشارك الظهير الأيسر في الفقرة التأهيلية والجزء الخططي والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

وكان فتوح قد خضع لعلاج تحفظي خلال الفترة الأخيرة، وأدى تدريبات تأهيلية حتى تحسنت حالته، وبناء عليه شارك في مران يوم الخميس.

وعاني فتوح من آلام متكررة وتورم في الركبة، وتم الاستقرار على عدم خضوع اللاعب لعملية جراحية بعد استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا، وتأكيدهم بعدم حاجة اللاعب للخضوع لجراحة في الوقت الحالي، وأنه يستطيع المشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة بمتابعة اللاعب في التدريبات للاطمئنان على حالته.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع أحمد فتوح تم خلالها الاطمئنان على حالته، وتم منحه العديد من التعليمات الفنية الخاصة في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وغاب فتوح عن مباراة الزمالك أمام الجونة التي أقيمت مساء الأربعاء في كأس عاصمة مصر وانتهت بالتعادل 1-1.

وتضم المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر 5 فرق وهم: الزمالك وسموحة وبتروجت ومودرن سبورت والجونة.