نجم اتحاد جدة يرفض الراحة

الخميس، 20 مارس 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

رفض الفرنسي موسى ديابي لاعب اتحاد جدة الراحة خلال الأيام الستة التي حصل عليها زملاؤه من مواطنه المدرب لوران بلان، تزامنًا مع فترة التوقف الدولية.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن ديابي تواجد باستمرار داخل النادي حيث واصل تدريباته اليومية.

وأوضح التقرير أن النجم الفرنسي أصرَّ على مواصلة التدريبات لرفع مخزونه اللياقي والبدني، رافضًا التمتع بالإجازة.

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وكان ديابي أصيب في الكاحل خلال التدريبات الجماعية قبل مباراة الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يناير الماضي، وعاد من جديد للمشاركة في الجولة الـ 19 من الدوري أمام التعاون.

من جانبهم، يعاود لاعبو اتحاد جدة يوم الخميس، تدريباتهم الجماعية عقب الراحة التي مُنحت لهم بعد مباراة الرياض، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي، الجمعة الماضي

ويبدأ النمور تحضيراتهم لمواجهة الشباب، في نصف نهائي كأس الملك 1 أبريل المقبل.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف.

اتحاد جدة موسى ديابي
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