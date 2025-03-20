حوار مطول مع حسام حسن حول صلاح ومرموش والتتويج بأمم إفريقيا والتأهل للمونديال

أوضح حسام حسن مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول يستحق رفع كأس أمم إفريقيا 2025، كما أشار إلى أن عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي استحق الانتقال إلى أحد أكبر أندية العالم بعد مسيرة جيدة في أوروبا.

وتحدث حسام حسن في حوار مطول مع وكالة رويترز عن آماله مع منتخب مصر بالتتويج بكأس أمم إفريقيا 2025 والتأهل لكأس العالم 2026 والوصول لمراحل متقدمة.

ويستعد منتخب الفراعنة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب أواخر العام الجاري، ويسعى للتتويج باللقب الغائب منذ 2010.

كما اقترب من التأهل لكأس العالم 2026، إذ يتصدر مجموعته قبل ملاقاة إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة يومي الجمعة والثلاثاء.

فوز منتخب مصر بالمباراتين مع تعثر غينيا بيساو وبوركينا فاسو يقرب الفراعنة بنسبة كبيرة من التواجد في المونديال للمرة الرابعة.

كل ما يلي على لسان حسام حسن:

"الاختيار بين التتويج بكأس أمم إفريقيا 2025 أو التأهل لكأس العالم 2026؟ كلاهما في غاية الأهمية. الفوز بكأس الأمم الإفريقية بعد غياب طويل سيكون إنجازا رائعا للمنتخب المصري، وخاصة لهذا الجيل المتميز الذي يستحقه بجدارة".

"كما أن الوصول لكأس العالم والتأهل للمراحل المتقدمة سيكون أكثر روعة وسيبرز أداء هذا الجيل والجهاز الفني وبالطبع سيدخل البهجة على قلوب الجماهير المصرية التي تستحق الكثير".

"نبذل قصارى جهدنا للتتويج بكأس أمم إفريقيا مجددا بعد فترة من الغياب. البطولات التي حققتها كلاعب أقل شيء أقدمه لمنتخب بلادي مع كوكبة مميزة من اللاعبين الكبار وقتها".

"كمدرب نجحت في التأهل لبطولة 2025 بعد أن تصدرنا مجموعتنا، وفزنا في 4 مباريات، وتعادلنا في مباراتين شهدتا الاعتماد على وجوة جديدة لإعدادهم للمرحلة المقبلة، وأتمنى التتويج بالبطولة لإسعاد الجماهير المصرية والعودة لمنصات التتويج".

"إنجازي المفضل بين تسجيل هدف التأهل لكأس العالم 1990 أو قيادة المنتخب لمونديال 2026؟ سؤال صعب، لكن الفرحة واحدة لأن النتيجة هي رفع اسم مصر عاليا، وهذا الأهم بالنسبة لي".

"فرحة تسجيل هدف الصعود لكأس العالم 1990 كانت بعد غياب 56 عاما، أما الفرحة الآن فستكون بوصفي مدربا، لكن لطالما كانت الرغبة هي الوجود في البطولة الأهم والأقوى لكرة القدم".

"لدينا مجموعة من اللاعبين الكبار، ولابد من المزج بين الخبرة والشباب وهو ما نجحنا فيه خلال الفترة الماضية عندما أتيحت لنا الفرصة بعد حسم التأهل لبطولة أمم إفريقيا. أمام كاب فيردي وبوتسوانا دفعنا بوجوه شابة، وظهروا بأداء جيد، وأقول دائمًا إن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين المجتهدين والمميزين".

"حان الوقت ليرفع محمد صلاح كأس الأمم الإفريقية، وهو يستحق ذلك. المنافسة صعبة، لكننا قادرون على الفوز باللقب".

"محمد صلاح لاعب رائع ويستحق مكانته الحالية. وجوده معنا أمر رائع. الجميع في الفريق، بقيادة صلاح، يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري".

"وجود محمد صلاح وعمر مرموش في أكبر أندية العالم وأدائهما الرائع أمر رائع ويعطي المنتخب المصري قوة أكبر".

"بالطبع، سيواجهان تحديات كبيرة في كأس الأمم الإفريقية بسبب الضغوط، لكنهما أصبحا أكثر خبرة ومهارة في التعامل مع هذه الضغوط".

"مرموش لاعب موهوب. بذل جهدا كبيرا طوال مسيرته في أوروبا، واستحق بجدارة الانتقال إلى أحد أكبر أندية العالم".

"أنا واثق من نجاحه في الفترة المقبلة، الثلاثية التي سجلها في مرمى نيوكاسل يونايتد منحته ثقة أكبر".

"سأدعم صلاح في أي قرار يتخذه بشأن مستقبله، أعلم أن الأمر ليس سهلا، لكنه لاعب رائع، وسيتعامل مع هذا الوضع ببراعة. أتمنى له التوفيق أينما ذهب، فهو خير سفير لمصر والمصريين".

"اقتراب صلاح من تحطيم رقمي القياسي كأكبر هدافي منتخب مصر عبر التاريخ؟ أتمنى له كل التوفيق، فهذا يعود بالنفع على المنتخب المصري. أتمنى أن يحقق المزيد. هذا يسعدني".

حسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 68 هدفا، بينما سجل صلاح 57 هدفا ويقترب من تحطيم رقم مدربه.

video:1