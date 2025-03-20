الاستدعاء الدولي ليس سببا للتأجيل.. الاتحاد الإسباني يرفض تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلب برشلونة وأوساسونا بتأجيل مباراتهما في الدوري إلى موعد آخر.

وكان مقررًا أن تقام المباراة يوم 8 مارس الجاري قبل أن يتم تأجيلها بسبب وفاة كارليس مينارو طبيب بالفريق الأول لبرشلونة قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وأعاد الاتحاد الإسباني جدولة المباراة لتقام يوم 27 مارس الجاري، وهو الموعد الذي رفضه الفريقان.

واقترح برشلونة وأوساسونا إعادة جدولة المباراة لتقام يوم 21 مايو، بين الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة من الدوري الإسباني.

واستشهد الناديان بسابقة من موسم 2016 /2017 عندما أُقيمت مباراة مؤجلة بين سيلتا فيجو وريال مدريد بين الجولتين الأخيرتين.

لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض رسميا طلب الفريقين وأشار إلى أن لوائحه تنص على أن الاستدعاءات الدولية ليست سببًا لتأجيل المباراة.

واستشهد الاتحاد الإسباني في طلبه إلى حالة مماثلة عندما اضطر ريال سوسيداد لخوض مباراة مؤجلة في كأس الملك ضد إسبانيول، رغم غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب فترة التوقف الدولي.

وسيتسبب الموعد الجديد للمباراة المؤجلة في أزمة لبرشلونة بسبب الغياب المتوقع للثنائي رافينيا ورونالدو أراوخو.

ويتواجد كل من رافينيا وأراوخو مع منتخبي البرازيلي وأوروجواي على الترتيب لخوض منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب منتخب أوروجواي ضد بوليفيا يوم 25 مارس الجاري، بينما البرازيل تواجه الأرجنتين فجر يوم 26 من الشهر نفسه أي قبل 24 ساعة فقط من مباراة أوساسونا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

وسيتعرض برشلونة لضغط المباريات إذ يلعب مباراة بعد فترة راحة 48 ساعة فقط في أربع مواجهات متتالية.

وتأتي مباريات برشلونة بعد التوقف الدولي كالآتي:

27 مارس ضد أوساسونا - مؤجلة من الدوري

30 مارس ضد جيرونا - الدوري الإسباني

2 أبريل ضد أتليتكو مدريد - إياب نصف نهائي كأس إسبانيا

5 أبريل ضد ريال بيتيس - الدوري الإسباني

9 أبريل ضد دورتموند - ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا